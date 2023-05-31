Не Путин и не Пригожин: пропагандисты нашли виновных в поражениях России на фронте
Последние события в России заставляют пропагандистов искать виновных. Речь идет об атаке Москвы неизвестными дронами, вторжении ДРГ, состоявшей из российских граждан, на территорию Белгородской и других областей страны-агрессора.
Однако они не видят предателей в тех, кто сегодня возглавляет Россию, в частности во Владимире Путине, или в тех, кто ведет на бойню россиян, например, в предводителе ЧВК "Вагнера" Евгении Пригожине. Нет, пропагандисты на этот раз обнаружили виновных в неудачах России среди неживых, сообщает 24 Канал.
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Наконец-то назвали настоящих предателей
Как ни странно, предателями родины "рупоры" Кремля объявили экс-президента СССР Михаила Горбачева и экс-президента России Бориса Ельцина.
Оказывается, по их мнению, Горбачев и Ельцин "не покаялись" перед смертью, за то, что натворили, и поэтому сейчас страдает русский народ.
Пропагандист Сергей Карнаухов истерически заметил, что "единственный состав преступления, самый главный и самый страшный – это предательство родины". И именно таким изменником он считает Горбачева, и из-за него якобы сегодня "льется кровь россиян".
Российские пропагандисты ищут виновных в сегодняшних проблемах России: смотрите видео
Таким же изменником Карнаухов назвал и Ельцина. Его пропагандист считает виновным в том, что сегодня у России проблемы на фронте.
Однако виновных в сегодняшней ужасной ситуации в стране-агрессоре среди действующих российских чиновников, военного командования или пропагандистов Карнаухов не нашел.
Больше о бесновании российских пропагандистов
- "Атака" беспилотников на Кремль, которая произошла в начале мая, произвела мощное впечатление на кремлевских "рупоров". Они даже признали, что ведут войну в Украине, а не так называемую "СВО". Также Владимир Соловьев заявил, что "отвечать России нужно жестко" и "уничтожать 5 колонну внутри страны".
- В то же время, дочь Соловьева, Екатерина, как оказалось, не поддерживает деятельность своего отца-пропагандиста. Более того, она позволяет себе даже критиковать Путина. Екатерина в соцсетях подчеркнула, что ее "творческий труд антивоенный". Однако публично отца она не критикует.
- Также на российских пропагандистских каналах начали серьезно обсуждать возможность окончания войны в Украине. Ведь у России уже не хватает ресурсов, чтобы продолжать воевать и установить "контроль над Украиной".