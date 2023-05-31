Не Путин и не Пригожин: пропагандисты нашли виновных в поражениях России на фронте

Последние события в России заставляют пропагандистов искать виновных. Речь идет об атаке Москвы неизвестными дронами, вторжении ДРГ, состоявшей из российских граждан, на территорию Белгородской и других областей страны-агрессора.

Однако они не видят предателей в тех, кто сегодня возглавляет Россию, в частности во Владимире Путине, или в тех, кто ведет на бойню россиян, например, в предводителе ЧВК "Вагнера" Евгении Пригожине. Нет, пропагандисты на этот раз обнаружили виновных в неудачах России среди неживых, сообщает 24 Канал.

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Наконец-то назвали настоящих предателей

Как ни странно, предателями родины "рупоры" Кремля объявили экс-президента СССР Михаила Горбачева и экс-президента России Бориса Ельцина.

Оказывается, по их мнению, Горбачев и Ельцин "не покаялись" перед смертью, за то, что натворили, и поэтому сейчас страдает русский народ.

Пропагандист Сергей Карнаухов истерически заметил, что "единственный состав преступления, самый главный и самый страшный – это предательство родины". И именно таким изменником он считает Горбачева, и из-за него якобы сегодня "льется кровь россиян".

Российские пропагандисты ищут виновных в сегодняшних проблемах России: смотрите видео

Таким же изменником Карнаухов назвал и Ельцина. Его пропагандист считает виновным в том, что сегодня у России проблемы на фронте.

Однако виновных в сегодняшней ужасной ситуации в стране-агрессоре среди действующих российских чиновников, военного командования или пропагандистов Карнаухов не нашел.

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