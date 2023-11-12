Путин "лег" под Кадырова: в Чечне презентовали переписанный учебник по истории

Так называемому руководителю Чечни Рамзану Кадырову не понравились некоторые факты в учебнике по истории для средней школы. По его указанию представители российского так называемого министерства науки переписали их.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов. Россия использует историю как оружие. И воспитывает целые поколения детей на лжи.

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Работа российской пропаганды

Рамзан Кадыров забраковал учебник по истории для средней школы. Там были факты наказания Сталиным кавказских народов в период Второй мировой войны, рассказал Сергей Жирнов. Поэтому в России быстро переписали все по просьбе так называемого руководителя Чечни и лично поехали презентовать новую историю.

Кремль вздулся. Они, с одной стороны, всесильны и пытаются навязывать свою историю. Но когда есть бандит, которому что-то не нравится, они под него "ложатся". Путин "лег" под Кадырова,

– сказал экссотрудник КГБ.

Сергей Жирнов о работе российской пропаганды: смотреть видео

Главная проблема в том, что детей учат на такой "истории". И когда изменится режим, надо ждать, чтобы изменилось и целое поколение.

"Путин правит 24 года, то есть при нем выросло поколение, даже два – одно сформировалось. Но в истории мы такое видели", – отметил Жирнов.

Напомним, в августе в России показали учебник по истории для 11 классов с множеством искаженных фактов. В частности, в российской версии война в Украине – "СВО", а началась она "со злого Запада".

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