Пока Скабеева убеждает, что санкции не работают: у россиян истерика из-за "импортозамещения"
Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева не устает удивлять своим "креативом". Она принялась убеждать, что западные санкции России совсем не вредят, в то время как рядовые россияне из-за ограничений даже не могут купить исправный электрический чайник.
Сначала Скабеева начала вести подсчет санкций, введенных против России, но и сама поняла, что стране-агрессору еще есть куда расти. Северная Корея в этом отношении их существенно опережает.
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Одиозная ведущая заявила, что Ким Чен Ын свои санкции даже не считает, очевидно, там уже слишком большая цифра. Свое влияние он может доказать разве что в очередной раз угрожая ядерным оружием. Ведь, как только США пообещали вести дополнительные санкции из-за общения с Владимиром Путиным, из Северной Кореи запустили 2 баллистических ракеты.
Как в России выглядит "импортозамещение": смотрите видео
Что говорят россияне
Пока у одних россиян истерика из-за "чуда техники" – новых электрических чайников российского производства – другие нашли "много преимуществ" для жизни в Северной Корее. Как считают россияне, там более адекватные люди, дети любят своих родителей, а главное – нет разврата и аморальных принципов, как в "ненавистной для них Америке".
К слову, над "импортозамещением" смеются даже россияне. На опубликованных видео видно, что вместо качественных зарубежных электрочайников, им теперь предлагают небольшую пластиковою посуду со встроенным внутрь кипятильником.
Из-за санкций россияне не могут даже чайник сделать / Скриншот с видео
Несмотря на это, россияне и дальше хотят жить в стране, которую строит им диктатор. Более того, они, видимо, и не слышали, о демократии, ведь очень ее боятся и убеждают, что автократия значительно лучше. По их словам, если власть дать в руки народа, то все мигом превратится в "большой бордель". Поэтому Ким Чен Ына россияне восхваляют за то, что тот построил коммунизм, обрел авторитет среди людей и очень о них "беспокоится".
Российские пропагандисты путаются в своих методичках
- В августе Ольга Скабеева наконец-то признала, что Крым все-таки является частью Украины. Однако после замечания одного из гостей эфира она исправилась и начала искать бессмысленные объяснения, почему так сказала. Оказывается, Скабеева просто пыталась "понять логику Украины".
- Недавно своими заявлениями отличилась еще одна пропагандистка Маргарита Симоньян. Во время своего выступления она сказала, что Украина якобы так и не начала свое контрнаступление. Но практически сразу заговорила о том, что "великая российская армия" смогла это контрнаступление отразить, еще и с небольшими потерями. Об этих "небольших потерях" украинцы каждый день читают в сводке Генштаба.
- Безумные заявления выдает и "рупор Кремля" Владимир Соловьев. Теперь он подверг сомнению границы Германии и начал возмущаться, кто их определил в таких пределах. Дальше его унесло еще больше и пропагандист заговорил о восстановлении границ СССР и Югославии.