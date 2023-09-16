Пока Скабеева убеждает, что санкции не работают: у россиян истерика из-за "импортозамещения"

Кремлевская пропагандистка Ольга Скабеева не устает удивлять своим "креативом". Она принялась убеждать, что западные санкции России совсем не вредят, в то время как рядовые россияне из-за ограничений даже не могут купить исправный электрический чайник.

Сначала Скабеева начала вести подсчет санкций, введенных против России, но и сама поняла, что стране-агрессору еще есть куда расти. Северная Корея в этом отношении их существенно опережает.

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Одиозная ведущая заявила, что Ким Чен Ын свои санкции даже не считает, очевидно, там уже слишком большая цифра. Свое влияние он может доказать разве что в очередной раз угрожая ядерным оружием. Ведь, как только США пообещали вести дополнительные санкции из-за общения с Владимиром Путиным, из Северной Кореи запустили 2 баллистических ракеты.

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Что говорят россияне

Пока у одних россиян истерика из-за "чуда техники" – новых электрических чайников российского производства – другие нашли "много преимуществ" для жизни в Северной Корее. Как считают россияне, там более адекватные люди, дети любят своих родителей, а главное – нет разврата и аморальных принципов, как в "ненавистной для них Америке".



К слову, над "импортозамещением" смеются даже россияне. На опубликованных видео видно, что вместо качественных зарубежных электрочайников, им теперь предлагают небольшую пластиковою посуду со встроенным внутрь кипятильником.

Из-за санкций россияне не могут даже чайник сделать / Скриншот с видео

Несмотря на это, россияне и дальше хотят жить в стране, которую строит им диктатор. Более того, они, видимо, и не слышали, о демократии, ведь очень ее боятся и убеждают, что автократия значительно лучше. По их словам, если власть дать в руки народа, то все мигом превратится в "большой бордель". Поэтому Ким Чен Ына россияне восхваляют за то, что тот построил коммунизм, обрел авторитет среди людей и очень о них "беспокоится".

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