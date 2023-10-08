Фантазии закончились: россияне активно распространяют фейк о ВСУ времен Януковича

Кремлевские пропагандисты снова обманывают обманывают людей банальным и смешным фейком. Чтобы хоть как-то оправдать свои поражения, россияне убеждают, что украинские военные якобы воюют под влиянием наркотиков.

Оккупантам не известно о мужестве и отваге, поэтому любые успехи ВСУ они могут объяснить только употреблением запрещенных веществ или влиянием других средств. Такие абсурдные заявления озвучивают уже не в первый раз, информирует 24 Канал.

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Снова врут о "биолаборатории"

Предатель и коллаборант Владимир Сальдо принялся убеждать, что украинским военным якобы подсыпают что-нибудь в пищу. После этого они вроде бы ничего не помнят и не понимают, что делают. Такую информацию Сальдо сказал, что получил во время личного общения с пленными.

На этом его россказни не закончились и он начал фантазировать, как именно нашим бойцам могут вводить наркотики. Среди прочего, коллаборант вспомнил о сухпайках и напитках, но сразу добавил, что с любыми лабораториями Россия справится.

Мы справимся со всеми лабораториями, которые проводят бесчеловечные испытания – это самый настоящий геноцид. Если раньше сжигали в печах, то сегодня просто подсыпают и отправляют на бойню,

– сказал Сальдо.

Так и неизвестно с чем будет справляться коллаборант, но о геноциде Россия точно может рассказать многое.

Россияне возрождают старый фейк о ВСУ: смотрите видео

Вместо "боевых комаров" теперь "боевые шоколадки"

Тема придуманных биолабораторий настолько волнует россиян, что они начали придумывать об этом новые фейки. В российских эфирах звучат рассказы о так называемой боевой химии накопительного действия. От нее якобы поднимается адреналин и военные даже не реагируют на осколки мин и артиллерию, которой их обстреливают.

Самое смешное – это способ, которым, по мнению пропагандистов, передается эта "боевая химия". Ничего лучше шоколадки оккупанты конечно не придумали, поэтому принялись убеждать, что она попадает в организм именно из-за сладостей.

Судя по таким заявлениям, нам следует готовиться к новым фейкам о лазерах в глазах, которыми стреляют военные и непробиваемые свойства, которые появляются, если съесть шоколадку.

Они идут, по ним стреляет артиллерия, а они падают, встают и идут дальше. Не боятся вообще ничего,

– говорят пропагандисты.

На самом деле выдумки о том, что военные якобы воюют под действием наркотиков, являются одним из старейших фейков российской пропаганды. Еще во время Оранжевой революции россияне утверждали, что все, кто противостоял Виктору Януковичу, постоянно употребляли американские наркотики. Сегодня такой нарратив позволяет пропагандистам объяснить российские поражения.

Поэтому пока ВСУ уничтожают "непобедимую российскую армию", единственным способом хоть как-то это объяснить остаются откровенно абсурдные фейки о наркотиках и биолаборатории по изготовлению шоколадок.

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