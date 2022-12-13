"Едят корм для животных": пропагандисты пробивают дно выдумками о "бедной Европе"
Временная безнаказанность довела пропагандистов до того, что они совсем перестали думать при сочинении своих сюжетов. В то же время их недомолвки и извращения со временем переросли в откровенную ерунду и нескрываемую ложь.
На этот раз они вопили о "бедности Европы". Видеонарезку с пропагандистскими сюжетами обнародовал один из телеграм-каналов, сообщает 24 Канал.
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Российская пропаганда не перестает "пробивать дно"
Один из телеграмм-каналов обнародовал видеорезку, где собраны откровенно вымышленные манипулятивные заявления российского пропагандиста Дмитрия Киселева и его коллег. На нем кремлевские муртады пытаются внушить своей аудитории нарратив о том, что "европейцы живут на грани с бедностью".
Для этого пропагандистские нараторы рассказывают истории о том, что якобы жители стран Европы "питаются кормом для животных, который греют прежде на батареях, чтобы сэкономить". Еще одной чепухой, которую издал Киселев, было утверждение, что в Европе популярно заниматься "проституцией за коммуналку".
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В России хотят создать "спецназ информационной войны": что известно
- Уже давно не секрет, что война ведется не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Чтобы выиграть ее, Путин планирует сформировать "спецназ информационной войны".
- Об этом сообщили в The Wall Street Journal. По информации издания, основной аудиторией нарративов "спецназа" будут школьники и даже дети в садиках.
- Отметим, что относительно недавно в сети начали появляться видео, где школьники держат триколоры, рассказывают стихи неоднозначного подтекста и даже в костюмах плененного енота Херсона обращаются с поддержкой к российским солдатам.
- Пропагандисты хорошо знают, что для того, чтобы манипуляции хорошо работали, нужно "кормить" аудиторию ложью с детства. Тогда из них вырастут покорные и со всем согласные люди, которых легко убедить в том, что нужно.