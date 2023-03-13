"Берегите Путина, потому что другой будет хуже": оппозиционер рассказал, как пропаганда критикует диктатора

На российском пропагандистском телевидении все чаще стали критиковать Владимира Путина. Однако это не значит, что Кремль потерял контроль над информационным пространством.

Хотя такого контроля над инфопространством как было раньше сейчас нет. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Кому можно критиковать Путина

В то же время главу Кремля разрешено критиковать, но не всем. Только тем, кто заявляет, что Путин очень мягкий. Это часть российской пропаганды, которая направлена на то, чтобы показать что после Путина к власти в России может прийти кто-то хуже, поэтому надо беречь нынешнего диктатора.

Соответствующая так называемая "правая" критика разрешена, но эту часть нельзя считать потерей контроля над информационным пространством.

То, чего они действительно боятся – это условной критики "слева", когда говорят, что Путин порождает гробы, несет безумные потери, и они все возрастают и т.д. Эта критика запрещена, и здесь мы видим усиление мер и репрессий в этом направлении. Каждый день мы видим все больше сроков,

– отметил российский оппозиционный политик.

Следовательно, по его мнению, контроль над информационным пространством в России не утрачен. Он немного изменился – дали возможность больше критиковать Путина условно "справа", чтобы создать ему образ не только диктатора, который тянется к "красной кнопке", но и так называемого "гаранта безопасности", что больше никто к ней не потянется.

Гудков объяснил, почему в России все чаще звучит критика в сторону Путина: смотрите видео

"Путин уже не контролирует все как раньше, но пока камни в него не полетели", – сказал российский оппозиционный политик.

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Соловьев раскритиковал Путина

Российский пропагандист Владимир Соловьев также подверг критике российского диктатора. Соловьеву не понравилось, что Путин вроде бы жалеет срочников и не отправляет их на фронт. Так, в России официально срочники не участвуют в боевых действиях.

Соловьев выполняет важную задачу, что есть еще страшнее и безумнее Путина люди. А потом выходит какой-то Песков и говорит, мол, Путин нормальный, за срочников заступается, создает лучшие условия для родственников убийц украинцев и тому подобное. А придут Пригожин с Кадыровым плохо будет, поэтому берегите Путина,

– заметил Гудков.

По его словам, это выглядит как критика главы Кремля, но на самом деле это пропаганда его "человечности".