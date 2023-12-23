Новогоднее обострение: Медведев предлагает сажать украинцев за оливье и селедку под шубой

Бывшего российского президента Дмитрия Медведева под Новый год снова "прорвало" невероятными рекомендациями. На этот раз он предложил Украине ввести наказание за употребление оливье и селедку под шубой.

Очередной стендап российского пропагандиста не мог обойтись без упоминания украинского борща. Он хочет "лечить" таким образом "преступников".

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Абсурд Медведева

Прямо перед Рождеством и Новым годом Дмитрий Медведев выдал очередную порцию абсурдных заявлений. В этот раз он предложил внести изменения в Уголовный Кодекс Украины – криминализировать поедание салатов.

Приготовление или подготовка к приготовлению "салата оливье" или "салату селедка под шубой", а также распространение рецепта указанных салатов среди неопределенного круга лиц, так же как их включение в меню предприятий общественного питания - наказывается лишением свободы на срок от трех до трех семи лет или штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления,

– пишет Медведев.

Кроме этого, пропагандист предлагает за выполнение "преступления" повторно в течение года или с использованием служебного положения сажать на срок от 7 до 15 лет. А если человек в это время будет пить российскую водку или пить грузинское вино – то вообще, пожизненное.

Медведев сразу предлагает, как можно избежать наказания – для этого нужно, прежде всего, отказаться от приготовления этих блюд. А затем фантазия экспрезидента России завела его к борщу – он предлагает принудительное "лечение" этим блюдом.

"Невероятные" заявления пропаганды