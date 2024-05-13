Такое мнение 24 Каналу высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что все страны Европы должны осознать на что способна Россия. Нужна полная ее изоляция от мира.

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Готовит теракты в Европе

По словам Подоляка, Россия готовит теракты не только в Украине. В Европе уже есть подрывы конкретных производств, есть попытки влиять на определенные политические решения с помощью провокаций. В Европе уже задерживают российских граждан, которые причастны к российским спецслужбам. Это система, которая все больше и больше добавляет эскалации террористически-диверсионного типа.

Я думаю, что будут и политические убийства в Европе,

– отметил советник главы Офиса президента Украины.

Как реагируют страны

Есть представители политических элит, особенно Восточной Европы, которые, по словам Подоляка, понимают к чему все идет и насколько невозможно спрогнозировать безопасность, если Россия не проиграет войну.

Они об этом постоянно говорят, лоббируют существенное увеличение помощи Украине и увеличение экономического давления на Россию, чтобы лишить ее денег, которые она тратит на диверсии на территории европейских стран,

– отметил советник главы Офиса президента Украины.

Однако есть и те страны, которые "занимаются своими проблемами" и не до конца понимают на что способна Россия. Страна-агрессор демонстративно использует геноцидный компонент в войне против Украины.

Это то, что было в Киевской, Харьковской областях, ежедневная фиксация ударов по критической или социальной инфраструктуре. И эти люди (политики определенных стран – 24 Канал) это все видят и продолжают говорить о том, что "да, Россия ведет неправильную войну, но...",

– подчеркнул советник главы Офиса президента Украины.

Он добавил, что многие европейские компании и банки продолжают свою работу на территории России. Аж 8 банков Европы получили сверхприбыли и заплатили гораздо больший налог за 2023 год России.

Нужно об этом все говорить, четко называть компании и имена. В любой войне есть три составляющие: достаточное количество ресурса на поле боя, экономические возможности и полноценная изоляция России. Членство России в международных институтах должно быть приостановлено, прежде всего в МАГАТЭ, нужна изоляция конкретных персонажей, таких, как Лавров, Белоусов, Путин,

– объяснил Подоляк.

Влияние России на мир: кратко