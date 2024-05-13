Таку думку 24 Каналу висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, зауваживши, що всі країни Європи повинні усвідомити на що здатна Росія. Потрібна повна її ізоляція від світу.

Дивіться також Україна ні до чого: Подоляк пояснив російські версії обвалу будинку в Бєлгороді

Готує теракти в Європі

За словами Подоляка, Росія готує теракти не лише в Україні. В Європі вже є підриви конкретних виробництв, є спроби впливати на певні політичні рішення за допомогою провокацій. В Європі вже затримують російських громадян, які причетні до російських спецслужб. Це система, яка все більше і більше додає ескалації терористично-диверсійного типу.

Я думаю, що будуть й політичні вбивства в Європі,

– зауважив радник голови Офісу президента України.

Як реагують країни

Є представники політичних еліт, особливо Східної Європи, які, за словами Подоляка, розуміють до чого все йде й наскільки неможливо спрогнозувати безпеку, якщо Росія не програє війну.

Вони про це постійно говорять, лобіюють суттєве збільшення допомоги Україні й збільшення економічного тиску на Росію, щоб позбавити її грошей, які вона витрачає на диверсії на теренах європейських країн,

– зазначив радник голови Офісу президента України.

Однак є й ті країни, які "займаються своїми проблемами" та не до кінця розуміють на що здатна Росія. Країна-агресорка демонстративно використовує геноцидний компонент у війні проти України.

Це те, що було в Київській, Харківській областях, щоденна фіксація ударів по критичній чи соціальній інфраструктурі. І ці люди (політики певних країн – 24 Канал) це все бачать і продовжують говорити про те, що "так, Росія веде неправильну війну, але...",

– підкреслив радник голови Офісу президента України.

Він додав, що багато європейських компаній та банків продовжують свою роботу на території Росії. Аж 8 банків Європи отримали надприбутки й заплатили набагато більший податок за 2023 рік Росії.

Потрібно про це все говорити, чітко називати компанії та імена. В будь-якій війні є три складові: достатня кількість ресурсу на полі бою, економічні спроможності та повноцінна ізоляція Росії. Членство Росії в міжнародних інститутах має бути призупинено, перш за все у МАГАТЕ, потрібна ізоляція конкретних персонажів, таких, як Лавров, Білоусов, Путін,

– пояснив Подоляк.

Вплив Росії на світ: коротко