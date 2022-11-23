Пропагандисты могут убедить россиян, что выход из Украины – это победа: Подоляк объяснил, как

Российская пропагандистская машина оказывает колоссальное влияние на своих граждан и уже скоро сможет убедить их в том, что вывод войск из Украины – это победа.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, как это возможно. По его словам, россияне очень подвержены пропагандистским нарративам.

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В то же время, мир точно не будет реагировать на российскую пропаганду в полном объеме. "Все их аргументы – это аргументы довоенного времени, тогда они их продавали. Сейчас это не действует", – сказал Михаил Подоляк.

Что нового может придумать Россия

На русских же эта пропаганда все еще действенна. Более того, пропагандисты могут начать продвигать новые сумасшедшие для нормального мира, но вполне приемлемые для их народа идеи.

По моему мнению, российская пропаганда действенна на внутреннем рынке, на россиян. На нас с вами – на 0% может 1%. Да, они могут в течение месяца, начиная с завтрашнего дня, говорить о том, что они одержат победу над Украиной, если отведут свои войска к границам Украины с Россией,

– отметил Михаил Подоляк.

Россияне будут радоваться, что не пустили к себе НАТО

Советник уточнил, что объяснение у россиян банальное и привычное для их граждан: "они могут сказать, что выиграли войну, потому что не пустили страны НАТО вместе на территорию России".

Парадоксально, но 85% россиян поверят в это. Они будут аплодировать стоя, будут говорить "вав, мы выиграли войну". Я сейчас вполне серьезно, потому что российская пропаганда оказывает огромное влияние на своих граждан,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Актуально о российской пропаганде

В американском Институте изучения войны предположили, что Путин отдает себе отчет в том, что россияне постепенно теряют веру в его заявления.

Конечно, ведь все свои поражения россияне не признают и пытаются скрыть с помощью пропаганды.

Россияне действительно все меньше верят в "жесты доброй воли" и маневры по перегруппировке войск, как во время освобождения Харьковщины и Херсонщины ВСУ.

К слову, глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин тоже изрядно раскололи инфо пространство россиян, они раскритиковали военное командование России за потерю Лимана.

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