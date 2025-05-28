Фейковые гуманитарные миссии к пленным: Россия создала организации, чтобы подменить МККК

Россия создала фейковые организации, которые имитируют визиты работников Международного комитета Красного Креста в места содержания военнопленных. Вражеские спецслужбы таким образом хотят показать, что к ним якобы приезжают гуманитарные миссии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

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Россия врет о визитах представителей МККК к военнопленным

Российские спецслужбы продолжают оправдывать преступления оккупантов и теперь имитируют приезды гуманитарных миссий в местах содержания украинских пленных в стране-агрессоре. Они это делают намеренно, чтобы отрицать недопущение международных правозащитных организаций к украинским порабощенным воинам.

На самом деле в ГУР отмечают, что в России есть по меньшей мере 186 мест содержания пленных, куда не допускаются представители Красного Креста и других мониторинговых миссий. Но для пропаганды и показа "невиновности" россияне используют фейковые структуры. Враг также собирает через псевдоработников МККК конфиденциальную информацию от родственников и близких пленных украинцев.

Семьям, которые ждут из порабощения своих родных, советуют обращаться исключительно в украинские государственные органы и не доверять "карманным структурам" российских спецслужб.

Любая информация передана врагу обязательно будет использована против Украины и ее граждан,

– предупреждают в управлении разведки.

Напомним, Координационный штаб по вопросам обращения с пленными – это единственный орган, что может вести переговоры и заниматься организацией возвращения украинских пленников.

К слову, Россия не интересуется своими военными, которые попали в плен в Украине. Их используют для политического торга, а реальное количество российских пленных умалчивают.