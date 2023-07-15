Российские военные преступники выезжают на Запад и даже издают там книги: как их наказать

Многие российские военные преступники едут на Запад, где пропагандируют пророссийские идеи и скрываются от украинского правосудия. Против таких людей нужно возбуждать уголовные дела и требовать их экстрадиции в Украину.

Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Такие лица должны быть объявлены в международный розыск и привлечены к ответственности за убийства мирных жителей и уничтожение гражданской инфраструктуры.

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В таких случаях Офис генерального прокурора должен через свои связи делать запросы правительству США, правительствам стран Европы, предоставляя им всю необходимую доказательную базу относительно преступлений, совершенных каждым россиянином. Согласно процедуре, эти люди должны быть задержаны, подвергнуты аресту и экстрадиции для привлечения к ответственности в Украине,

– экс-сотрудник СБУ.

Такая процедура есть и она функционирует, хотя и не всегда идеально.

Иногда Европа дает убежище преступникам

Украинская контрразведка работает с целью элиминации российских военных преступников, в том числе и коллаборантов, как на оккупированных территориях, так и на территории России. В то же время в Европе такие преступники распространяют свое мнение, пользуясь средствами массовой информации, печатая книги, даже если это мнение признано преступным.

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"Это можно объяснить лишь их попытками быть толерантными к разным мнениям, даже при том, что это мнение является преступным, что оно является попыткой отбелить какую-то одну сторону продолжающегося военного конфликта", – сказал Иван Ступак.

Именно поэтому следует наладить сотрудничество с правительствами стран мира, чтобы российские военные преступники, скрывающиеся в Германии, Сан-Диего и Калифорнии, отвечали за свои преступления перед правосудием.

Война России с Украиной