"Избирают то, что присуще им последние 100 лет": почему россияне верят в абсурдную пропаганду
Россияне психологически не готовы делать сознательный выбор, потому верят кремлевской пропаганде. Это объясняется наличием у граждан страны-агрессора искаженного коллективного подсознательного, что закладывалось с рождения.
Последствия русских социальных экспериментов формируют целый социально-психологический феномен. Об этом 24 канала рассказал психиатр, психотерапевт, психолог Евгений Воронков.
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Эксперт считает, что россияне верят в пропаганду по ряду внутренних и внешних причин.
Это такой социально-психологический феномен. Если ложь является грубой, взвешенной и массовой – она отравляет кого угодно. Это исключительно энергия лжи. Если насытить этой энергией пространство, она неотвратимо сработает,
– объяснил психолог.
По его словам, россияне хоть и верят пропаганде, они не готовы действительно умирать за путинский режим.
"Они готовы съедать только ложь. А когда они начинают принимать решения, пропаганда делает так, что люди обречены не делать выбор. Все одномоментно и однозначно – то есть выбора там нет. Выбор – это ответственность, а избегание ответственности – это основная черта , присущая человеку", – добавил психотерапевт.
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По его мнению, в случае россиян речь идет об экзистенциальной проблеме .
"Избирать или не выбирать, выживать или не выживать – они выбирают то, что им свойственно за последние 100 лет . Для них идея умереть – это проще. У них негде жить и не ради чего жить. Их самоубийство и коллективный суицид являются основной темой" , с которой они живут", – убежден специалист.
В то же время психиатр констатировал, что коллективный пути в социуме россиян – это следствие происходящего вокруг них и на протест против власти они не способны.
Их выращивали, воспитывали и настраивали много-много лет, и они неотвратимо стали такими. Все гораздо глубже. Ничего не изменится – они не взорвутся и способны только на локальное сопротивление,
– подчеркнул Воронков.
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Ситуация в России: что известно
- 21 сентября глава кремля Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. За ним кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек .
- Всех заинтриговал 7 секретный пункт . Спикер диктатора Дмитрий Песков дал понять, что он касается количества мобилизованных. Впоследствии стало известно, что москва хочет мобилизовать до миллиона человек , однако по данным СМИ, кремль планирует призыв более 1,2 миллиона россиян .
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста : митингующих задержали, остальные разогнали. Прокуратура действует на опережение и угрожает митингующим заключенным до 15 лет.
- Крупнейшие митинги в эти дни проходят на российской части Кавказа, в том числе в Дагестане . Участники протестов требуют от силовиков отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации. Местные анонсировали новые масштабные протесты.