"Избирают то, что присуще им последние 100 лет": почему россияне верят в абсурдную пропаганду

Россияне психологически не готовы делать сознательный выбор, потому верят кремлевской пропаганде. Это объясняется наличием у граждан страны-агрессора искаженного коллективного подсознательного, что закладывалось с рождения.

Последствия русских социальных экспериментов формируют целый социально-психологический феномен. Об этом 24 канала рассказал психиатр, психотерапевт, психолог Евгений Воронков.

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Эксперт считает, что россияне верят в пропаганду по ряду внутренних и внешних причин.

Это такой социально-психологический феномен. Если ложь является грубой, взвешенной и массовой – она отравляет кого угодно. Это исключительно энергия лжи. Если насытить этой энергией пространство, она неотвратимо сработает,

– объяснил психолог.

По его словам, россияне хоть и верят пропаганде, они не готовы действительно умирать за путинский режим.

"Они готовы съедать только ложь. А когда они начинают принимать решения, пропаганда делает так, что люди обречены не делать выбор. Все одномоментно и однозначно – то есть выбора там нет. Выбор – это ответственность, а избегание ответственности – это основная черта , присущая человеку", – добавил психотерапевт.

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По его мнению, в случае россиян речь идет об экзистенциальной проблеме .

"Избирать или не выбирать, выживать или не выживать – они выбирают то, что им свойственно за последние 100 лет . Для них идея умереть – это проще. У них негде жить и не ради чего жить. Их самоубийство и коллективный суицид являются основной темой" , с которой они живут", – убежден специалист.

В то же время психиатр констатировал, что коллективный пути в социуме россиян – это следствие происходящего вокруг них и на протест против власти они не способны.

Их выращивали, воспитывали и настраивали много-много лет, и они неотвратимо стали такими. Все гораздо глубже. Ничего не изменится – они не взорвутся и способны только на локальное сопротивление,

– подчеркнул Воронков.

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