Скалятся от удовольствия: в своих мечтах пропагандисты уже "захватывают" Литву и генсека НАТО

Когда кажется, что путинисты окончательно пробили дно своими угрозами, со временем они еще больше удивляют мир своим абсурдом. На одном из эфиров кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой они обсуждали вариант нападения на генсека НАТО Йенса Столтенберга на саммите в Вильнюсе.

Гость "сливного бачка" также кричал, что какая-то ЧВК "захватит" Литву, сообщает 24 Канал. Он заговорил о "гуманном" отношении к лидерам стран НАТО.

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"Литва в руках ЧВК"

Один из спикеров шоу Скабеевой почему-то решил, что в Литве и Польше якобы "боятся", что будет дальше. Он считает, что через 3 часа после начала саммита НАТО в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг якобы "окажется в руках обученных и мотивированных боевых профессионалов".

На ведущих западных каналах нам показывают испуганного генсека НАТО Столтенберга, которого под руки ведут два вооруженных мужчины без опознавательных знаков. Далее эту западную тусовку куда-то доставляют, дают воду, еду, говорят не бояться, не волноваться, потому что с ними поступят гуманно,

– цинично заявил путинист.

Прихвостень Кремля закричал, что уже через сутки вся Литва якобы "окажется в руках ЧВК". Он добавил, что Россия и Беларусь "не будут отвечать за действия боевиков".

Пропагандисты о нападении на Столтенберга: смотрите видео

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