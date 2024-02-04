"Главное, чтобы не было войны": как россиянам продолжают промывать мозги и запугивать НАТО

Российская пропаганда активно работает. Россияне верят во все, что слышат по телевизору. Тотальная ненависть к Украине и Западу в информационном поле врага только растет. Российское население верит, что якобы НАТО хочет "напасть и забрать себе территории".

Хоть как-то развеять эту тотальную пропаганду в головах россиян сможет только распад России. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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"Это не лечится в составе империи"

Игорь Яковенко отметил, что когда во время уличных опросов у россиян спрашивают о целях на 2024 год, они отвечают: "Главное, чтобы не было войны". Это несмотря на то, что Россия еще в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину и постоянно убивает украинцев.

У них спрашивают: "Чего вы хотите? Какая главная цель и надежда на 2024 год?". Человек, глядя в камеру, говорит: "Главное, чтобы не было войны". Что в головах у людей? Непонятно. То есть действительно люди подвергаются этой массированной "обработке",

– подчеркнул он.

Не только на российском телевидении разгоняется тотальная пропаганда, но и в интернете. Российское население верит в наиболее бессмысленные фейки. Чтобы это начало меняться, есть только один вариант – распад России.

"Распад России – это не "сахар". Скорее всего, без крови не обойдется. Но это гораздо меньшая кровь и проблема, чем сохранение российской империи. Это не лечится в составе империи", – добавил оппозиционер.

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