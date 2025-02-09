"Закончится через 2 месяца": пропагандисты активно готовят россиян к "концу войны"

Путинская пропаганда начала подготовку россиян к завершению так называемой "сво". Интересно, что всех, кто выступает за продолжение войны против Украины, объявили "мошенниками и вредителями". Если раньше врагом считался тот, кто против войны, то вскоре сажать могут тех, кто выступает за ее продолжение.

В частности, ведущий пропагандистского канала "Соловьев LIVE" Борис Якименко вдруг заявил, что война в Украине завершится через несколько месяцев, пишет 24 Канал. По его словам, все "Z-патриоты" которые не поддержат остановки войны – просто "нехорошие люди, которые привыкли наживаться на крови".

Читайте также Пропагандистка Скабеева поссорилась с "экспертом" прямо в эфире: тот говорил о солдатах из КНДР

"Нужно выполнять приказы "царя"

Кремлевский прихвостень заявил, что, мол, российскому диктатору Владимиру Путину виднее, когда нужно закончить так называемую "сво". А если кто-то не согласен, то он "против России". Ведь, по мнению пропагандистов, народ должен слепо верить всем приказам своего "царя".

Очевидно, что через месяц – два "сво" закончится. Наступит мир, которого многие, мягко говоря, ждут с ужасом. Причем мне интересно, как сошлись вся "патриотическая тусовка" и либералы, которые бежали из страны. Они говорят почти одними словами: "Не нужно мира, это договорняки",

– жаловался он.

Впоследствии Якименко начал истерить, что "противники мира" наживаются на так называемой "сво". Он посоветовал им пообщаться с российскими оккупантами, которые уже, очевидно, устали воевать.

"Появился целый слой людей, который с ужасом думает о том, что может быть заключен мир. Потому что для них это невыгодно. Поэтому сегодня должны понимать, что если Путин что-то решит, то мы как люди, которые голосовали за него, должны принять это решение. Без условий. Потому что ему виднее, как завершить "сво", – вопил пропагандист.