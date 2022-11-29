Когда Россия проиграет: Симоньян уже ожидает Гаагу даже для дворников

Пропагандистка Маргарита Симоньян заговорила о Гааге. Она считает, что под суд могут попасть даже убирающие возле Кремля дворники.

По мнению пропагандистки, такой расклад будет "в случае поражения России" в войне против Украины. Об этом Симоньян заявила в эфире пророссийского телеканала, информирует 24 канал.

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Симоньян уже ожидает Гаагу

Мы добрые, вежливые и даже в чем-то кроткие. Мы мягкие, доверчивые, а нужно ли это?

– говорит пропагандистка.

По ее словам, сейчас каждый день видно, как "уничтожается инфраструктура", которая якобы "помогает Украине воевать".

"Она (инфраструктура – 24 канал) помогает Украине воевать, убивать наших людей на наших территориях. Меня удивляют наши люди, которые этого боятся и боятся называть вещи своими именами. Люди, которые боятся Гааги, должны бояться проиграть, опозориться и предать своих людей. Если мы проигрываем, то Гаага ждет даже дворника, который возле Кремля брусчатку подметает. Поэтому Гааги боятся – в лес не ходить", – считает Симоньян.

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