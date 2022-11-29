На думку пропагандистки, такий розклад буде "у випадку поразки Росії" у війні проти України. Про це Сімоньян заявила в ефірі проросійського телеканалу, інформує 24 канал.

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Сімоньян вже очікує на Гаагу

Ми добрі, ввічливі і навіть у чомусь лагідні. Ми м'які, довірливі, а чи це треба?

– каже пропагандистка.

За її словами, зараз щодня видно, як "знищується інфраструктура", яка буцімто "допомагає Україні воювати".

"Вона (інфраструктура – 24 канал) допомагає Україні воювати, вбивати наших людей на наших територіях. Мене дивують наші люди, котрі цього бояться і бояться називати речі своїми іменами. Люди, які бояться Гааги, мають боятися програти, зганьбитися і зрадити своїх людей. Якщо ми програємо, то Гаага чекає навіть на двірника, який біля Кремля бруківку підмітає. Тому Гааги бояться – у ліс не ходити", – вважає Сімоньян.

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