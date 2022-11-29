На думку пропагандистки, такий розклад буде "у випадку поразки Росії" у війні проти України. Про це Сімоньян заявила в ефірі проросійського телеканалу, інформує 24 канал.
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Сімоньян вже очікує на Гаагу
Ми добрі, ввічливі і навіть у чомусь лагідні. Ми м'які, довірливі, а чи це треба?
– каже пропагандистка.
За її словами, зараз щодня видно, як "знищується інфраструктура", яка буцімто "допомагає Україні воювати".
"Вона (інфраструктура – 24 канал) допомагає Україні воювати, вбивати наших людей на наших територіях. Мене дивують наші люди, котрі цього бояться і бояться називати речі своїми іменами. Люди, які бояться Гааги, мають боятися програти, зганьбитися і зрадити своїх людей. Якщо ми програємо, то Гаага чекає навіть на двірника, який біля Кремля бруківку підмітає. Тому Гааги бояться – у ліс не ходити", – вважає Сімоньян.
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Інші цинічні заяви Сімоньян
- Раніше Маргаріта Сімоньян висловилася щодо проведення часткової мобілізації. Їй не сподобалась плутанина, що супроводжує призов.
- Також нещодавно Сімоньян підтвердила, що Росія завдала ракетного удару по території Польщі.
- Окрім цього, пропагандистка Сімоньян забрехала, що "здача" Херсона було потрібна, щоб нібито "захистити Крим".
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