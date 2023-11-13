Российская пропаганда снова ошарашила заявлениями: у Скабеевой начали угрожать

Времена идут, а российская пропаганда только набирает обороты. Оккупанты начали угрожать двум городам Европейского Союза за поддержку Украины.

Так называемые эксперты в студии Ольги Скабеевой, являющейся главной пропагандисткой страны-агрессорки, заявили, что Россия "забросает Балтийское море минами". Причиной угроз стало то, что Швеция и Эстония поддерживают Украину, сообщает 24 канал.

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Новая порция маразма

215 лет не воевали. Соскучились? Захотелось? Понятно, что у стран, имеющих балтийский берег, есть ракеты, способные достать любую точку в море. Оно не такое уж большое. Это ведь не будет блокада. Корабли НАТО там не выстроятся. Это просто будут ракетные установки,

– издали в России.

В очередной раз своими заявлениями они доказали, что Россия является страной-террористкой. Один из так называемых экспертов добавил, что патрулирование кораблей приведет к конфликту Российской Федерации и НАТО.

Ядерная угроза для стран Европейского Союза

Один из пропагандистов стал задавать вопросы жителям Стокгольма и Таллина, нужен ли им конфликт с Россией, добавив, что "подводный ядерный взрыв на рейде двух городов может их полностью снести".

Пропагандист пригрозил, что все Балтийское море может быть "забросано" российскими минами, заверив, что этого оружия у них достаточно. Но добавил, что в ближайшие 10 лет две страны только и будут делать "разминирование".

Очень странно звучат эти заявления от страны, где у российских солдат нет ни снаряжения, ни оружия, а тем более они вынуждены лечить ранения женскими средствами гигиены.

Кроме того, он заявил, что конфликт НАТО и России имеет один единственный результат – "ядерную войну".

Вероятно, Россию не может успокоить тот факт, что нашему государству помогают западные лидеры, поэтому и прибегают к громким заявлениям и запугиваниям всего мира. Однако стоит осознать, что такая тактика и угрозы останутся в России только словами.

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