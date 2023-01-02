Так что удивительным образом риторика вражеских пропагандистов от "что там ее, Украину, побеждать, победим за 2 дня" изменилась до "жизнь сильно переоценена". Об этом, в частности, размышляли Соловьев с компанией в эфире пропагандистского шоу, рассказывает 24 канал.

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Жизнь россиян, по мнению Соловьева, переоценена

Так, в эфире общероссийского государственного телеканала в рамках размышлений о войне против Украины пропагандисты в очередной раз решили заверить россиян, что смысл их жизни только в том, чтобы отдать ее за царя. Аргумент прост – смерть и без того неизбежна.

Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно. Тем более, мы же в рай попадем! Смерть – это завершение одного земного пути и начало другого,

– заявил Соловьев.

И вместо того, чтобы переспросить, что за бред он несет, гости студии только с упоением подхватили эту мысль. Так, один из них заявил, что 30 лет россияне жили одним днем, а теперь у них появилась мечта и понимание, зачем они живут.

"Высокая цель" оккупантов и реальность

Также пропагандисты заявили, что именно после начала так называемой "спецоперации", а на самом деле геноцида украинского народа и террора, Россия начала строить мир. И это якобы на самом деле высокая, нематериальная цель их существования. Впечатляет, что ад, который они хотят построить на земле, их самих не пугает.

Интересно, что весь этот бред пропагандисты Кремля несли в теплой студии с полным пониманием, что им самим, вероятнее всего, и не придется брать в руки оружие и самим воплощать "мечту" в жизнь.

Не забыл также Соловьев приправить свои басни и фактажем, взятым с потолка. Якобы на фронте захватчики четко понимают, за что воюют, и делают это с поднятым духом. Однако мы отметим, что многочисленные перехваты разведки Украины свидетельствуют абсолютно об обратном: оккупанты ноют из-за обстоятельств, не понимают, за что умирают, и жалуются на жалкое обеспечение.

Жизнь россиян, по мнению Соловьева, переоценена: видео

Россияне на самом деле ноют