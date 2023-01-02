Тож дивовижним чином риторика ворожих пропагандистів від "що там її, Україну, перемагати, переможемо за 2 дні" змінилася до "життя сильно переоцінене". Про це, зокрема, роздумували Соловйов з компанією в ефірі пропагандистського шоу, повідомляє 24 канал.

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Життя росіян, на думку Соловйова, переоцінене

Так, в ефірі загальноросійського державного телеканалу в межах роздумів про війну проти України пропагандисти вчергове вирішили запевнити росіян, що сенс їхнього життя лише у тому, щоб віддати його за царя. Аргумент простий – смерть й так неминуча.

Життя сильно переоцінене. Навіщо боятися того, що неминуче. Тим більше ми ж у рай потрапимо! Смерть – це завершення одного земного шляху та початок іншого,

– заявив Соловйов.

І замість того, щоб перепитати, що за маячню він несе, гості студії лише з захватом підхопили цю думку. Так, один з них заявив, що 30 років росіяни жили одним днем, а тепер у них "появилася мрія" та розуміння, навіщо вони живуть.

"Висока ціль" окупантів і реальність

Також пропагандисти заявили, що саме після початку так званої "спецоперації", а насправді геноциду українського народу та терору, Росія почала будувати світ. І це буцімто насправді є високою, нематеріальною ціллю їхнього існування. Вражає, що пекло, яке вони хочуть побудувати на землі, їх самих не лякає.

Цікаво, що усю цю маячню пропагандисти Кремля несли у теплій студії з повним розумінням, що їм самим, ймовірніше за все, й не доведеться брати до рук зброю та самим втілювати "мрію" у життя.

Не забув також Соловйов приправити свої байки й фактажем, взятим зі стелі. Буцімто на фронті загарбники чітко розуміють, за що воюють, і роблять це з піднятим духом. Однак ми ж зазначимо, що численні перехоплення розвідки України свідчать абсолютно про протилежне: окупанти скиглять через обставини, не розуміють, за що помирають, та жаліються на жалюгідне забезпечення.

Життя росіян, на думку Соловйова, переоцінене: відео

Росіяни насправді скиглять