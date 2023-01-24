"Медведев говорит глупость": Соловьев остро поскандалил с гостем в эфире из-за ядерного оружия
Пропагандист Владимир Соловьев остро поспорил с "экспертом" в эфире своего шоу. Оказывается, россияне сами не могут понять, нужно ли применять ядерное оружие, когда ВСУ войдут в Крым.
Пропагандисты любят махать и угрожать ядерным оружием. Однако в свое время Запад резко ответил на этот шантаж от Путина – если они будут использовать его против Украины, то последствия будут катастрофическими для всего Кремля.
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Теперь пропагандисты спорят на своем шоу, нужно ли применять ядерное оружие из-за усилий ВСУ по восстановлению суверенитета Украины в Крыму. Даже среди них нет консенсуса, а где вообще эти мифические "красные линии" – пожалуй, никто не знает.
Спор на пропагандистском шоу
Один из экспертов в студии начал убеждать, что ядерная доктрина России не предусматривает использование ядерного оружия, если ВСУ войдут в Крым. Соловьев был иного мнения, но говорил совершенно неубедительно.
В своей аргументации он ссылался на знаменитого персонажа Дмитрия Медведева, который несколько месяцев назад пригрозил ядерным ударом по Украине за потенциальные удары по Крыму.
Но никто в студии особо не воспринял бывшего президента России за авторитетный источник. Это довольно забавно. Выходит, что даже в России к Медведеву так себе относятся.
С тех пор "хлопок" частенько приходил на полуостров. Горел Крымский мост, раздавались взрывы на аэродроме в Бельбеке и еще было много разных других интересных инцидентов. Но "красные линии" подвинулись дальше.
Забавный спор между Соловьевым и гостем студии из-за ядерного оружия: смотрите видео
Оказывается, Соловьев ссылается на пьяного Медведева, когда тот писал – если будут удары по Крыму, будет "ядерная бимба". Уже были удары и по Бельбеку, и по мосту. И где это "возмездие"? Поставил его на место этот дядя в очках. Соловьев даже заерзал, начал оглядываться за поддержкой,
– заметил ведущий 24 Канала Андрей Дрозда.
Путина обозвали на шоу Соловьева
- Российские пропагандистские шоу, очевидно, вредно смотреть для психического здоровья. Но иногда там встречаются интересные казусы. Одного "эксперта" так "поплавило", что тот обозвал Путина.
- А недавно одна "военкор" из Луганщины, которая еще в 2014 году стала на сторону врага, решила поснимать сюжет для российской пропаганды. Но не получилось – она моментально перешла в статус 300-й.
- Также всем известный персонаж Медведев недавно снова насмешил рядом абсурдных заявлений. На этот раз тот решил заглянуть в историю, но вышло все очень неудачно.