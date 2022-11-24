Россия может сама атаковать Белгородскую область: эксперт спрогнозировал сценарий представления

Из-за отсутствия побед на поле боя Кремль, вероятно, рассматривает реализацию различных пропагандистских сценариев. Так, в Москве хотят активизировать патриотические идеи, которые помогут консолидировать общество.

Среди возможных идей – так называемое "наступление" ВСУ в Белгородской области. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Эксперт отметил, что любая новая инсинуация России не сработает, но долгий период без побед может подтолкнуть Кремль к действиям.

Последние 6 месяцев российскую аудиторию кормят "информационным суррогатом" о "перегруппировке", "жестах доброй воли" и тому подобном. Поэтому у российского народа исчезает интерес к теме войны, просмотры федеральных каналов падают и Кремлю срочно нужно что-то делать, поднимать градус, показывать какие-то "победы",

– объяснил обозреватель.

По его словам, в Москве серьезно рассматривают сценарий угрозы "украинского наступления", которое они собираются имитировать.

"У них форма украинских военных в изобилии, они могут показать реконструкцию, во время которой российские военные, ФСБ и пограничники безумно отражают "украинское нападение". Возможно, таким образом попытаются поднять патриотизм и объединить народ вокруг войны, сделать большую основу для последующих волн мобилизации", – добавил Ступак.

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По его мнению, россияне такой информационный месседж воспримут, потому что у них до сих пор не возникало вопросов к кремлевским фейкам.

"Им "скармливали" откровенную дичь, они ведутся на все: о "мальчике в трусиках", биолабораториях, ядовитых комарах. Поэтому я уже ничему не удивлюсь", – резюмировал экс-сотрудник СБУ.

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