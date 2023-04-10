Новая методичка: ведущая 24 Канала высмеяла пропагандистов, разгоняющих измену со слов Резникова

За более чем год полномасштабного вторжения нарративы российских пропагандистов существенно изменились. Так, о "взять Киеве за три дня" уже речь не идет.

Поэтому россияне переходят к разговорам о тревоге и неопределенности в ожидании контрнаступления ВСУ. У них появилась новая методичка.

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Что гооворят на российском телевидении

Российские пропагандисты каждый раз удивляют нас уровнем абсурдности своих заявлений. Недавний спич на федеральном телевидении – не исключение. Оказывается, что, во-первых, мы готовим контрнаступление не для себя, а для наших партнеров, точнее – "для Вашингтона". Во-вторых, в то время, когда мы начнем освобождать территории на Востоке и Юге, наши партнеры "зайдут на Запад и захватят Украину".

Мне смешно это проговаривать, но это звучит на российском пропагандистском телевидении,

– отметила ведущая 24 Канала Анастасия Норицина.

Так, один из кремлевских пропагандистов прицепился к обращению министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Слова: "Нам нужно больше амуниции, особенно на восточном фронте", – конец цитаты. А есть еще западный? Предполагается ли, что он появится? Очень странная оговорка, которую, мне кажется, за оговорку не стоит считать", – утверждает он.

Фантазер уверяет, что в узком кругу, когда американские советники куда-то выходят или занимаются своими делами, рассматривается такой подвох – "ввод войск со стороны Запада и появление еще какого-то фронта".

Другой гость программы добавил, что "у Владимира Зеленского нет другого выхода, кроме организации контрнаступления". Мол, украинскому президенту нужно отчитаться за десятки миллиардов долларов от Запада, а тот в свою очередь ожидает активную фазу противостояния с Россией. И просчитываются, говорит он, разные варианты развития событий.

"Сценарий достаточно понятный и четкий: развязать очередную кровавую бойню, еще более страшную, чем они развязали до этого. У них всегда есть вариант захода на территорию Украины и расчленение ее на несколько частей в пределах стран НАТО", – делится своими больными догадками пропагандист.

Норицина о новой методике российских пропагандистов: смотрите видео

Обратили внимание путинские прихвостни и на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. По его словам, партнеры ожидают, что в ближайшее время начнется контрнаступление ВСУ.

"Это не ожидание, а прямое указание украинской стороне: "Вперед! Наступайте!". Дальше от страны вообще ничего не останется", – предполагает один из ведущих, достойно отрабатывающий кремлевскую методичку.

Не только потому, отмечает он, что ее "нашпиговали оружием и втянули в кровопролитный конфликт с братским народом", но еще и потому, что "идет передел Украины". Конечно, также готовится "передача части Украины Польше" на законодательном уровне.

Этот бред о том, что наши партнеры захватят территорию Украины на Западе – притянут за уши. Я не знаю, как можно это рассказывать, при этом верить тому, что ты говоришь,

– подчеркивает Норицина.

Между тем, подготовка Украины к "контрнастУпу", как они говорят, остается главной темой, из-за которой истерят российские пропагандисты.

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