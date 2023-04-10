Тому росіяни переходять до розмов про тривогу та невизначеність в очікуванні контрнаступу ЗСУ. У них з'явилася нова методичка.

Цікаво знати Поразка наближається: чому росіяни посилено готують Крим до оборони і навіщо мінують пляжі

Що говорять на російському телебаченні

Російські пропагандисти щоразу дивують нас рівнем абсурдності власних заяв. Нещодавній спіч на федеральному телебаченні – не виняток. Виявляється, що, по-перше, ми готуємо контрнаступ не для себе, а для наших партнерів, точніше – "для Вашингтона". По-друге, в той час, коли ми ми почнемо звільняти території на Сході й Півдні, наші партнери "зайдуть на Захід і захоплять Україну".

Мені смішно це проговорювати, але це лунає на російському пропагандистському телебаченні,

– відзначила ведуча 24 Каналу Анастасія Норіцина.

Так, один з кремлівських пропагандистів вчепився до звернення міністра оборони України Олексія Рєзнікова.

"Слова: "Нам потрібно більше амуніції, особливо на східному фронті", – кінець цитати. А є ще західний? Чи передбачається, що він з'явиться? Дуже дивна обмовка, яку, мені здається, за обмовку не варто вважати", – стверджує він.

Фантазер запевняє, що у вузькому колі, коли американські радники кудись виходять чи займаються своїми справами, розглядається такий підступ – "введення військ з боку Заходу і поява ще якогось фронту".

Інший гість програми додав, що "у Володимира Зеленського немає іншого виходу, крім організації контрнаступу". Мовляв, українському президенту потрібно відзвітувати за десятки мільярдів доларів від Заходу, а той своєю чергою очікує на активну фазу протистояння з Росією. І прораховуються, каже він, різні варіанти розвитку подій.

"Сценарій доволі зрозумілий та чіткий: розв'язати чергову криваву бійню, ще більш страшну, ніж вони розв'язали до цього. У них завжди є варіант заходу на територію України і розчленування її на декілька частин у межах країн НАТО", – ділиться своїми хворими здогадками пропагандист.

Норіцина про нову методичку російських пропагандистів: дивіться відео

Звернули увагу путінські прихвосні й на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена. За його словами, партнери очікують, що найближчим часом почнеться контрнаступ ЗСУ.

"Це не очікування, а пряма вказівка українській стороні: "Вперед! Наступайте!". Далі від країни взагалі нічого не залишиться", – припускає один з ведучих, який гідно відпрацьовує кремлівську методичку.

Не лише тому, зазначає він, що її "нашпигували зброєю і втягнули у кровопролитний конфлікт з братнім народом", а ще й тому, що "йде переділ України". Звісно, також готується "передача частини України Польщі" на законодавчому рівні.

Ця маячня про те, що наші партнери захоплять територію України на Заході – притягнута за вуха. Я не знаю, як можна це розповідати, при цьому вірити тому, що ти говориш,

– підкреслює Норіцина.

Між тим, підготовка України до "контрнастУпу", як вони говорять, залишається головною темою, через яку істерять російські пропагандисти.

У Міноборони прокоментували полеміку довкола контрнаступу