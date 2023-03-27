В совбезе России заявили, что "дважды спасали" США: больше не будут

Кремль продолжает грезить своим мифическим величием. Российский совет безопасности решил, что сейчас "нецелесообразно спасать Соединенные Штаты Америки от распада".

Об этом заявил секретарь совбеза России Николай Патрушев. Его интервью обнародовали на одном из российских пропагандистских ресурсов, сообщает 24 канал.

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Россия больше не будет "спасать США"

По мнению Патрушева, русская культура якобы основана на духовности, сочувствии и милосердии, однако в этот раз Кремлю нецелесообразно "помогать Штатам сохранить свою цельность".

Россия – исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, обращавшихся к ней за помощью. Она не менее дважды спасала сами США – во время Войны за независимость и Гражданской войны,

– заявил секретарь совбеза России.

По его словам, проблем у России нет, только у США. Мол:

антагонизм между республиканцами и демократами усиливается,

растут споры между финансовыми структурами и транснациональными корпорациями.

В то же время простые американцы "и пальцем не пошевелит ради сохранения целостности" своей страны.

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В Кремле говорят, что война закончится, если уничтожить Британию

Военный преступник, генерал-лейтенант вооруженных сил России Андрей Гурулев выразил мнение, что уничтожение Британии ускорит окончание войны.

Первое, что нужно сделать – это смести Британию с лица земли. По сути, после этого все закончится. Закончится все потому... самый большой "гадениш" – это именно Британия,

– сказал он.

Он добавил, что именно Британия – это якобы главный подстрекатель в Европе.

"Нанеся критическое поражение Британии, по сути вся война на этом закончится", – отметил Гурулев и добавил, что тогда все начнут прислушиваться к тому, что говорит Путин и Си Цзиньпин.