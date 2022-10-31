Многоходовка пропаганды, – в МВД отреагировали на информацию о контрабанде оружия в Финляндию

В Кремле пропагандисты продолжают провоцировать фейки, касающиеся Украины. Под "горячую руку" пропаганды попали и иностранные СМИ.

По информации МВД, сейчас проходят настоящие информационные операции путинского режима, чтобы осквернить имидж Украинского государства, прежде всего, в глазах партнеров. Самый свежий пример недавно появился в финской печати.

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О чем идет речь

Речь идет об интервью финскому изданию Yle со старшим комиссаром Национального бюро расследования Кристером Альгреном. Во время интервью чиновник говорит о том, что оружие, предназначенное для украинских военных, попало в преступные группировки Финляндии.

Кроме того, в материале отмечают, что стрелковое оружие находили и в других скандинавских странах.

По информации ведомства, работники МВД Финляндии отрицали существование фактов изъятия такого оружия украинского происхождения на финской территории. Там считают, что изложенная в статье информация "несколько додумана журналистом и не отвечает словам представителя полиции, у которого брали интервью".

Кроме того, отсутствие информации о существовании подобного канала нелегального перемещения оружия из Украины подтвердили представители правоохранительных органов других стран.

Как отреагировали в МИДе

По словам спикера Министерства иностранных дел Олега Николенко, Россия продолжает прилагать усилия по дискредитации международной военной помощи нашему государству. Цель такой российской информационной операции – вызвать у европейцев страх по поводу того, что оружие, которое их правительства передают Украине для противодействия российской агрессии, обернется против них самих, попав в руки криминальных элементов.

Критически важно, чтобы публичные комментарии также опирались на официальную информацию, а не предположение отдельных лиц,

– сказал Николенко.

Он заверил, что Украина поддерживает тесный диалог с международными партнерами в контексте передачи оружия и обеспечения эффективной системы мониторинга его использования.

Какова роль Финляндии в войне против России

По информации местных СМИ, Финляндия позволит НАТО разместить ядерное оружие на границе с Россией.

4 октября в финском городе Котка наконец-то снесли последнюю статую советского лидера Владимира Ленина. Увидеть это пришли десятки человек. Некоторые даже принесли шампанское, чтобы отпраздновать демонтаж памятника.

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен на заседании парламента анонсировал новый пакет военной помощи для Украины. По его словам, решение об этом будет принято в ближайшее время. Более того, это будет не последняя военная помощь нашему государству.

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