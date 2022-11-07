Путин подтвердил звание самозванца-историка

В прошлый раз в глобальную войну мир погрузил неудачник-художник. А сейчас самозванец-историк руководствуется в международной политике своей оторванной от реальной жизни "исторической логикой".

Черные вестники Кремля

Российский День народного единства 4 ноября Путин провел в амплуа историка. После публичного ознакомления с пропагандистской баннерной выставкой "Украина. На переломах эпох" в московском "Манеже" у него была длительная беседа с "историками и представителями традиционных религий".

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Впервые о таком формате украинцы услышали ровно восемь лет назад. Тогда широко освещалась похожая встреча Путина, которая проходила без участия духовных лиц с "молодыми историками и преподавателями истории". Что ж, мы видим реализацию тренда на большую "зрелость и святость". А знаменитые "скрепы" все сильнее сковывают мысли, волю и совесть российской элиты.

Тогда, 5 ноября 2014 года, Путин шокировал академическое сообщество (как в Украине, так и в России) не только своим невежеством в вопросах истории, но и фактически прямыми директивами ученым о том, как им следует понимать, писать и рассказывать о прошлом.

Внимание обозревателей привлекли откровения диктатора о Крыме как о своей "исконной земле", за которую россияне якобы боролись веками, о Севастополе, который оказался ни много ни мало "первичной купелью крещения России". Именно такие псевдоисторические обоснования были востребованы путинской машиной промывания мозгов как раз в год оккупации украинского полуострова.

В этот раз для "праздника единства" (и очередной порции указаний историкам) появился новый случай – предпринятая Россией попытка отторжения дополнительных четырех регионов Украины: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Впрочем, ни содержание, ни форма сказанного Путиным больше не вызывают глубокого удивления. Совершив полномасштабное вторжение в Украину, Путин и его клика опустили ниже плинтуса планку всего, что продуцирует официальная Россия.

Присутствие же при этом главы моспатриархата Кирилла (Гундяева) и руководителя Службы внешней разведки Нарышкина (он тоже почему-то возглавляет Российское историческое общество) лишь добавило антуража, привычного для России наших дней.

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Параллельная реальность последователя Гитлера

Российский ученый Никита Соколов считает, что Путин "глубоко убежден, что за тысячу лет мир ничуть не изменился, а мотивы и обычаи геополитических игроков остаются теми же, что и в средневековье. Политическая история мыслится им исключительно как сплошной "обмен шайбами" [… ], в виде серии сменяющих друг друга силовых разборок и изящных "намахиваний".

Изменилось ли что-то за эти восемь лет с тех пор, как Соколов поставил точный диагноз высокопоставленному чиновнику и неофиту исторической науки? Ничего! На новой встрече с "историками и представителями традиционных религий" Путин, говоря об исторической дисциплине, упрекнул, что на "вражеском" Западе "ключевые исторические события подаются в совершенно обезображенном, перевернутом виде, а правда упраздняется".

В понимании Путина правильно подогнана история – почти точная наука для обоснования торжества "русского мира". В его высказываниях очень чувствуется попытка подменить историей научный коммунизм – дисциплину, объяснявшую все на свете еще во времена молодости российского диктатора.

Проблем от столь варварского отношения к такой сложной гуманитарной науке, как история, действительно больше, чем кажется. В конце концов, в прошлый раз в глобальную войну мир погрузил неудачник-художник. Вряд ли стоит ожидать чего-нибудь другого от самозванца-историка, который в политике руководствуется какой-то своей, оторванной от реальной жизни "исторической логикой".

Что Путин в очередной раз соврал об Украине

Началу обсуждения предшествовала выставка, посвященная не российскому единству, а Украине. Краткая история этого этапа войны просто кричит о том, что, принимая свое судьбоносное решение, Путин очень плохо усвоил историю Украины последних десятилетий (уже не говоря веков). Впрочем, содержание выставки (о котором можно составить впечатление по репортажу телеканала "Звезда" и из комментариев самого российского президента) свидетельствует скорее о том, что за восемь месяцев полномасштабной войны дела с украинистикой в РФ по меньшей мере не улучшились.

Что касается Украины, Путин повторил свои уже затертые тезисы. Было и целенаправленное вмешательство и порча Украины Западом, которая началась сразу после распада СССР. И о насаждении "бандеровцами и неонацистами" псевдоценностей. И о превращении в анти-Россию. Кремлевский диктатор приписывает все изменения в Украине после 1991 года исключительно вражеским западным навеиваниям, отрицая даже возможность какой-то своей внутренней динамики у многомиллионного украинского общества.

Эти же западные вмешательства, убеждает Путин, привели к войне. Заметьте: вмешательство не в Россию, начавшую агрессию, а в Украину. Как это могло произойти? Вождь-философ объясняет: столкновение было неизбежным, поэтому Россия прибегла к превентивному удару, чтобы не быть подловленной неожиданно врагом, как это произошло с СССР в 1941 году. Очевидно, руководствуясь лишь одной ему выше данной "исторической логикой", Путин разглядел на российских границах под Харьковом и Сумами многомиллионную "фашистскую армаду", готовую к новой "Барбароссе", поэтому он не стал дожидаться беды, как его предшественник Сталин.

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Впрочем, определенная новизна в формате выступлений российского диктатора все-таки появилась."… просто странно, что там происходит: вроде бы украинцев не существует, бросают, как в топку, и все. Именно Украина, украинский народ и есть первая и главная жертва умышленного нагнетания ненависти к россиянам, к России. В России все наоборот, вы это хорошо знаете: мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние".

А жалеет президент РФ украинцев, конечно, потому, что они с россиянами "по сути, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа, так же, как это было после потрясений 1917 года, людей снова стравили".

Кто же их стравил? Путин убеждает, что и тогда, и сейчас "иностранные государства грели руки на трагедии нашего народа. Им было плевать и на "белых", и на "красных", они преследовали свои интересы, ослабляли и рвали историческую Россию на части".

Живет этот "один народ" не где-то на Венере, а на территории "исторической России", из кусков которой россияне добровольно слепили Украину "в целях создания единого, всеобщего культурно-гуманитарного, исторического пространства".

Поэтому Путин упорно стремится оторвать Украину от европейского пространства. Для этого он предупреждает украинцев об агрессивных намерениях Запада… откусить украинские земли! Мол, три соседки – Венгрия, Румыния и Польша – спят и видят, как вернуть назад территории, насильственно отторгнутые от этих государств в пользу Украины.

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В то же время "единственным настоящим гарантом украинской государственности и суверенитета" Путин вызывающе называет Россию. Да-да: именно ту страну, которая в 2014 году оккупировала Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а с 24 февраля пробует оккупировать уже всю Украину.

В этой удивительной "исторической логике" Путина уже не знаешь, чему следует удивляться больше: тому ли, что гарант государственности и суверенитета опередил хищных западных соседей в попытке захватить украинские земли? Или тому, что украинцы, которые, дескать, сами не способны защититься от венгерско-польско-румынских посягательств, уже девятый месяц подряд дают по зубах номинальной второй армии мира?

Из извращенной "исторической логики" Путина следует, что братская любовь России к Украине проявляется в виде агрессии и убийств. А непрерывные поставки украинцам вооружения для самообороны со стороны Запада – это, оказывается, свидетельство безразличия и безжалостного отношения к украинцам.

Урок очередных псевдоисторических размышлений Путина для Украины и мира единственный – Путин всегда лжет, говорит, что нужно для пропаганды. Поэтому задача Сил обороны Украины – выбросить россиян с оккупированной украинской территории. Иначе путинская орда пойдет дальше, будет убивать и насиловать со словами "мы один народ".

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