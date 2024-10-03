Опроверг слова Скабеевой: между пропагандисткой и z-военкором возникли разногласия об Угледаре

Российская пропаганда все больше "хромает": рупоры Кремля заявляют одно, а z-военкоры – совсем другое. Такая ситуация случилась в эфире Ольги Скабеевой.

Пропагандистка хотела похвастаться успехами российской армии в районе Угледара, но поспешила. Почему путинская пропаганда такая бестолковая, 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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Почему возникают разногласия между пропагандистами и z-военкорами

Российская пропагандистка Ольга Скабеева в своей программе сказала, что якобы минимум 1000 бойцов из 72 бригады оказались "в котле" неподалеку Угледара. В эфир включился z-военкор и опроверг ее заявление. По его словам, на тот момент город еще не был взят в окружение, поэтому ни о каком "котле" не может идти речи.

Обратите внимание! 2 октября в ОСУВ "Хортица" действительно подтвердили, что Силы обороны официально вышли из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники.

Яковенко отметил, что пропагандисты не могут ежедневно говорить об одном и том же. Нужна бодрая информация, поэтому Скабеева традиционно приукрасила ситуацию. Но z-военкоры находятся совсем в других условиях.

Ольга Скабеева, Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев и другие пропагандисты подчиняются непосредственно диктатору Владимиру Путину, выдают необходимую информацию и получают за это деньги. В то же время z-военкоры зависят от аудитории, поэтому они приближены к реальности и не могут непрерывно врать.

Гибридная составляющая российской пропаганды, которая сверху состоит из телевизора, а снизу подпирается большим количеством патриотических телеграм-каналов, прежде всего пропутинских, создает определенные противоречия. Телевизор врет безумно, а z-военкоры занимаются пропагандой, все-таки опираясь на некую реальность. Так и возникают разногласия,

– отметил Игорь Яковенко.

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Почему российская пропаганда отстает от советской

В Советском Союзе была коммунистическая доктрина, согласно которой более 70 лет продвигались лживые нарративы. В то же время в России ситуативная ложь. Неуклюжесть российской пропаганды можно объяснить отсутствием идеологии.

К примеру, последний раз в Кремле начали угрожать ядерным оружием накануне встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в США. Путин стремился запугать американского президента, чтобы тот не отменил запрет на удары дальнобойным оружием по России.

Если бы диктатор хотел ядерной войны, он формально мог бы ее начать. Основание – украинские войска на Курщине и постоянные атаки по российским объектам. Однако Путин не решится на такой шаг. Причина проста – дорожит своей жизнью.

После встречи спектакль с изменением ядерной доктрины стал ненужным. Все стихло,

– подчеркнул Яковенко.