Миллионы окажутся без света: есть 3 пути, как Россия может совершить провокацию против Британии

Издание The Telegraph сообщило, что Россия готова начать волну кибератак на Великобританию, из-за чего большое количество людей может остаться без света. Однако для создания угрозы страна-агрессор может использовать и другие пути.

Такое мнение 24 Каналу высказал юрист-аналитик Андрей Вигиринский, отметив, что подобные ситуации случаются в мире периодически. Нужно совершенствовать защиту и кибербезопасность.

Смотрите также Шольц и Науседа комментируют авиакатастрофу в Литве: есть ли российский след

3 пути, как Россия может совершить провокацию против Британии

По словам юриста-аналитика, эта провокация является реальной угрозой критической инфраструктуре. Она может быть выполнена 3 путями:

Физический – могут нанять человека на территории стран Альянса, которому скажут пойти и "что-то взорвать", например газопровод или линию электропередач;

– могут нанять человека на территории стран Альянса, которому скажут пойти и "что-то взорвать", например газопровод или линию электропередач; Путем организации – группа людей, которые совершат террористический акт;

– группа людей, которые совершат террористический акт; Дистанционный – взлом системы и блокировка данных пользователей, что делает невозможным использование энергосистем, теплосистем, систем водоснабжения или систем фильтрации воды.

Обратите внимание! Ожидается, что предупреждение о возможной будущей кибератаке сделает британский министр Пэт Макфадден на конференции НАТО в понедельник. Издание The Telegraph отметило, что в речи Макфадден скажет, что Россия может выключить свет для миллионов людей.

Вигиринский объяснил, что мир последние десятилетия чуть ли не каждый год переживает похожие атаки. Именно поэтому это не новая угроза, которая может произойти, а та, которая периодически воплощается в жизнь.

Каждый раз нужно закрывать слабые звенья. Поэтому на критических предприятиях есть давно введены отдельные подразделения, которые занимаются кибербезопасностью. Хотя и на каждый щит всегда есть меч. Не существует пули для противодействия,

– отметил он.

Юрист-аналитик добавил, что для защиты нужно усиливать инфраструктурные системы. Тогда, если хакер взломает какой-то один уровень безопасности, можно будет быстро ликвидировать последствия.