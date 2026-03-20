Российская ПВО сбила гражданский самолет возле Москвы: есть жертвы, – СМИ
Вечером пятницы, 20 марта, стало известно о сбитии гражданского легкомоторного самолета в подмосковной Коломне. Вражеские силы ПВО пытались отразить атаку БПЛА.
Об этом информирует ряд российских медиа. В то же время местные власти сообщают об успешной работе ПВО по отражению дроновой атаки.
Что известно о сбитии самолета в Москве?
Сообщается, что силы противовоздушной обороны страны-агрессора ошибочно приняли летательный аппарат за украинский БпЛА и открыли по нему огонь.
После попадания легкомоторник потерял управление и разбился у реки Оки.
Оба пилота, Павел К. и Вадим М., по данным росСМИ, погибли. Самолет принадлежал Дмитрию Ч., который часто публиковал в соцсетях видео за штурвалом своего самолета.
Как выглядел самолет, сбитый враждебной ПВО: смотрите фото росСМИ
Одновременно силы ПВО Минобороны России успели отчитаться о якобы уничтожении 21 БпЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают спасатели.
По факту крушения легкомоторного самолета открыто уголовное производство.
Были ли подобные случаи?
- В октябре 2025 года ВМС Украины сообщили, что российская ПВО случайно сбила собственный истребитель Су-30СМ над Крымом во время отражения атаки беспилотников. Экипаж катапультировался после возгорания обоих двигателей и выжил.
- А в 2024 году телеграмм-каналы писали о сбитии самолета Су-27 российской ПВО из-за ошибочного удара своих войск. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что падение произошло из-за технической неисправности, а пилот остался жив.