Российская ПВО сбила гражданский самолет возле Москвы: есть жертвы, – СМИ

Вечером пятницы, 20 марта, стало известно о сбитии гражданского легкомоторного самолета в подмосковной Коломне. Вражеские силы ПВО пытались отразить атаку БПЛА.

Об этом информирует ряд российских медиа. В то же время местные власти сообщают об успешной работе ПВО по отражению дроновой атаки.

Что известно о сбитии самолета в Москве?

Сообщается, что силы противовоздушной обороны страны-агрессора ошибочно приняли летательный аппарат за украинский БпЛА и открыли по нему огонь.

После попадания легкомоторник потерял управление и разбился у реки Оки.

Оба пилота, Павел К. и Вадим М., по данным росСМИ, погибли. Самолет принадлежал Дмитрию Ч., который часто публиковал в соцсетях видео за штурвалом своего самолета.

Одновременно силы ПВО Минобороны России успели отчитаться о якобы уничтожении 21 БпЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают спасатели.

По факту крушения легкомоторного самолета открыто уголовное производство.

