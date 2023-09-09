Военный эксперт Сергей Грабский сказал 24 Каналу, что ситуация вряд ли изменится к лучшему для россиян.

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"Российская противовоздушная оборона по своей сути достаточно архаична. Россия к такой войне не готовилась, и поэтому ее ПВО даже не предназначена для борьбы с такой угрозой, как дроны", – отметил Грабский.

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По его словам, для противодействия беспилотникам нужно разворачивать артиллерийские и зенитно-пулеметные комплексы, патрули. Однако на это нужны деньги, которые, безусловно, украдут.

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Константина Огиенко и Дмитрия Беляцкого, которые служили в ПВО Москвы, задержали за взятку, но это может быть формальным основанием. Их могли сделать козлами отпущения за постоянные дроновые атаки на столицу России.

Назначили их виновными. Потом достаточно подоят. И эти генералы отделаются тихой отставкой, но лишатся части своего состояния. Хотя коррупционные схемы не закончатся на этих генералах,

– подчеркнул Грабский.

Поэтому ситуация для жителей России достаточно угрожающая. В случае массированной атаки беспилотниками последствия для страны-агрессора будут катастрофическими.

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