Військовий експерт Сергій Грабський сказав 24 Каналу, що ситуація навряд чи зміниться на краще для росіян.
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"Російська протиповітряна оборона за своєю суттю досить архаїчна. Росія до такої війни не готувалась, і тому її ППО навіть не призначена для боротьби з такою загрозою, як дрони", – зазначив Грабський.
Чому російська ППО недієва і такою залишиться: дивіться відео 24 Каналу
За його словами, для протидії безпілотникам потрібно розгортати артилерійські та зенітно-кулеметні комплекси, патрулі. Однак на це потрібні гроші, які безумовно вкрадуть.
У Росії заарештували двох генералів ППО
Костянтина Огієнка та Дмитра Біляцького, які служили в ППО Москви, затримали за хабар, але це може бути формальною підставою. Їх могли зробити такими собі цапами-відбувайлами за постійні дронові атаки на столицю Росії.
Призначили їх винними. Потім достатньо подоять. І ці генерали відбудуться тихою відставкою, але позбудуться частини своїх статків. Хоча корупційні схеми не закінчаться на цих генералах,
– наголосив Грабський.
Тому наразі ситуація для жителів Росії досить загрозлива. У разі масованої атаки безпілотниками наслідки для країни-агресорки будуть катастрофічними.
Вибухи в Росії: останні новини
- У Брянську 8 вересня двічі горів завод мікроелектроніки "Кремній Ел". Перед цим люди чули звуки, схожі на вибухи.
- Яскраво було також у Москві. У районі Новогіреєво зайнялась федеральна митна служба.
- Вночі 7 вересня "бавовна" прогулялась по трьох областях Росії. Так, вибухи пролунали біля штабу південного округу в Ростові, на Брянщині, а також біля аеропорту "Жуковський" під Москвою і в самій столиці.