Насколько ослабла российская ПВО: военный эксперт оценил потенциал врага

Противовоздушная оборона российских оккупантов подвергается мощным ударам со стороны украинских военных. В результате вражеские объекты становятся уязвимыми перед атаками.

Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко сказал 24 Каналу, насколько ослабла российская ПВО. В частности, после уничтожения комплекса С-400 в Оленевке в Крыму.

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"Безусловно, она имеет более низкий потенциал, поскольку есть поражения со стороны Сил обороны Украины. Это дает возможности на примере той же Оленевки уверенно использовать наши средства, потому что россияне их не обнаруживают или обнаруживают слишком поздно", – констатировал Романенко.

Какой потенциал имеет российская ПВО: смотрите видео 24 Канала

В Крыму горячо

В последнее время на оккупированном полуострове происходит множество взрывов. Они участились именно благодаря ослаблению российской ПВО.

Мы видим, что именно по военным объектам Крыма происходят наши удары, которые существенно нарушают систему управления войск, черноморского флота как структуры, а также снижают потенциал,

– отметил Романенко.

Так, враг вынужден переместить свои корабли в Новороссийск. Однако, как пояснил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, логистика для их обслуживания осталась в Севастополе.

Какая ситуация с российской ПВО: последние новости

Аналитики ISW проанализировали состояние противовоздушной обороны России после очередного успешного удара Украины. Как известно, 14 сентября была уничтожена вражеская система "Триумф" возле Евпатории. В Институте изучения войны считают, что оккупанты имеют серьезные проблемы с ПВО.

С начала войны защитники уничтожили около 582 средств ПВО врага. В частности, за сутки 14 ноября ликвидированы две системы оккупантов.

Как известно, украинские военные начали бить по российским военным объектам почти сразу после полномасштабного вторжения. Под ударом оказывалась даже столица страны-агрессора.

Россия производит разные средства ПВО, но их не хватает. Их перебрасывают на фронт из Зауралья.