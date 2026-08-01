Об этом 24 Канал рассказал политолог Олег Саакян, отметив, что пока Румыния уже сбивает дроны, которые только подлетают к границе страны, у Польши возникают проблемы с организацией противовоздушной обороны, готовностью и решимостью, ведь она не сбила цель. Все это указывает на страх Европы перед российской агрессией и нежелание бороться с ней.

Скрытые моменты падения российской ракеты

Политолог отметил, что ранее российские дроны и ракеты уже залетали на территорию Польши. На этот раз Х-101 пролетела 80 километров вглубь территории страны, поэтому маловероятно, что это произошло случайно.

Я все же склонен считать, что, пожалуй, впервые за это время мы можем предположить, что это был целенаправленный удар именно по территории Польши. Если все остальные случаи можно списать, и в большей степени это подтвердится, на какие-то случайности, то на этот раз в случайность не верю,

– подчеркнул он.

Кроме того, на фоне этого Россия впервые запустила по Украине северокорейскую баллистическую ракету. Более того, ранее поступали сообщения о том, что Иран обдумывал нанесение удара по порту Украины. Вполне вероятно, что в Иране есть группы влияния, ориентированные на Москву.

Именно в этом моменте, по словам политолога, сходятся как минимум несколько точек, объединенных одним нарративом: интернационализацией и распространением российско-украинской войны. Это именно то, чего значительная часть европейских государств боится больше, чем огня.

Бесспорно, что существуют объективные причины страха перед войной, но европейцы реагируют не дополнительной помощью Украине, а желанием не замечать войну. Поэтому удар российской ракетой по территории Польши имеет более серьезные последствия, чем просто нарушение воздушного пространства.

Саакян раскрыл скрытые моменты падения ракеты: смотрите видео

Польша не сбила российскую цель

Саакян также обратил внимание на то, что польская ПВО не уничтожила цель в своем воздушном пространстве. В этом вопросе очень много "возможно": возможно, ракета летела и уже падала, поэтому сбивать ее было рискованно; возможно, ее не сбили, потому что она летела над населенными пунктами и т. д. Однако факт остается фактом: ракета залетела и упала в Польше.

Ракета находилась в воздушном пространстве Польши не просто 6 минут, а целых 6 минут. Заявления командующего о том, что это была очень тяжелая ночь для польской ПВО, уже вызвали целую бурю шуток в украинских социальных сетях. Если признают, что ситуация тяжелая, потому что одна ракета пролетела и упала посреди поля, то что же тогда должно быть легким для систем противовоздушной обороны Польши? Противовоздушная оборона ведь существует для того, чтобы именно такие угрозы не допускать, особенно в условиях, когда есть агрессивный сосед,

– пояснил он.

Политолог подытожил, что и идеологически, и психологически оказалось, что польские элиты не были готовы к такой ситуации. В то же время нужно отдать должное Дональду Туску, который сразу прокомментировал ситуацию и воспользовался этим, чтобы поднять вопрос о возможности передачи Украине дополнительных ракет для систем Patriot.

К слову, генерал-лейтенант и руководитель Института обороны Ярослав Громадзинский раскритиковал реакцию государственных служб Польши и заявил, что страна должна перейти к многоуровневой обороне. По его мнению, основным недостатком является пассивность и ожидание, пока враг пересечет границу.