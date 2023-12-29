Мы подняли самолеты, чтобы ее перехватить, – в Польше рассказали о ракете России на своих землях
Источник:РАР
Российская ракета при атаке на Украину залетала на территорию Польши. Она находилась в воздушном пространстве страны НАТО около 3 минут.
Командующий Оперативным командованием Вооруженных сил Польши генерал Мацей Клиш рассказал на брифинге, что вражеская ракета ориентировочно на 40 километров нарушила польское воздушное пространство.
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Что известно о российской ракете в Польше
Объект, который находится в воздушном пространстве Польши, находился на территории Польши менее 3 минут и покинул наше воздушное пространство,
– заявил генерал Клиш.
По его данным, ракету отслеживали по всей траектории движения.Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
"Из-за маневров, которые она выполняла, и ее выхода из воздушного пространства Польши, я, как оперативный командующий, не принимал ни одного решения по этому объекту", – заверил польский генерал.
По его словам, только одна ракета из подмеченных нарушила воздушное пространство Польши и вернулась на территорию Украины.
Мы направили силы – самолеты, которые должны были ее перехватить и, если нужно, сбить. И ее пребывание в Польше, и то, как она маневрировала, делали невозможным этот маневр, поэтому ей удалось улететь из Польши,
– объяснил начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула.
Кстати, российская ракета нарушила воздушное пространство Польши ориентировочно в 7:12 29 декабря во время комбинированной массированной атаки по территории Украины. Польский генштаб заявил, что идентифицирует объект как российскую крылатую ракету.
В Польше зафиксировали "неизвестный объект": коротко
- Оперативное командование Вооруженных сил Польши утром 29 декабря сообщило, что на их территорию залетел "неизвестный объект". Пересечение границы зафиксировали польские радары ПВО. Кроме того, объект заметили жители Грубешевского, Томашовского и Замостского уездов. Поэтому Польша привела в состояние повышенной боевой готовности свои силы ПВО.
- Впоследствии пресс-служба Офиса президента Польши заявила, что польский президент Анджей Дуда созывает срочное заседание через "неизвестный объект" с министром обороны, начальником генштаба и другими военными.
- Польские медиа предположили, что это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101. Ведь после пересечения воздушного пространства Польши ракета вернулась в Украину, где ее ликвидировали средства ПВО.