Атака на Днепровскую ГЭС: российская ракета попала в троллейбус, что следовал через дамбу
Россия массированно атаковала Украину 22 марта. Вражеская ракета попала в троллейбус с людьми, следовавший через дамбу Днепровской ГЭС.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя. Также Петр Андрющенко показал ужасные кадры с места событий.
Кстати Враг нанес 12 ракетных ударов по Запорожью: есть разрушения и пострадавшие
ДнепроГЭС под атакой врага
Во время массированной атаки на Украину российская ракета попала в троллейбус, который двигался через дамбу.
В троллейбусе были люди. Обычные гражданские люди, ехавшие на или с работы. Когда сейчас россияне гордятся собой и пытается противопоставить свой терроризм ударам по Белгороду, – вот он настоящий терроризм,
– подчеркнул Андрющенко.
Последствия российской атаки / Фото из телеграма Андрющенко
В Укрэнерго уже отреагировали на вражескую атаку. Констатировали, что рано утром пятницы российские ракеты в очередной раз атаковали многочисленные объекты по Украине, в частности, энергетические.
К сожалению, попадания есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине,
– подчеркнули в Укрэнерго.
Также отметили, что сейчас продолжается пожар на станции. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов.
Угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая,
– отметили в Укрэнерго.
Есть пострадавшие
В эфире телемарафона глава ОВА сообщил, что есть повреждения критической инфраструктуры. Также, к сожалению, есть пострадавшие.
На ДнепроГЭСе во время ракетной атаки осуществляли движение как троллейбусы, так и частные автомобили. О погибших пока информацией не владеем, поэтому не можем подтвердить. А что касается пострадавших, то, к сожалению, это десятки людей,
– рассказал Иван Федоров.