На территории Польши упала российская ракета: показываем на карте

16 ноября 2022 , 02:10
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Источник:

Gov.pl

Российская ракета 15 ноября упала на территории Польши в селе Пшеводов. К сожалению, погибли 2 человека.

Село Пшеводов расположено в Люблинском воеводстве, которое граничит с Львовской и Волынской областями. По данным польских СМИ, российская ракета упала на территории фермы. Погибли 2 гражданина Польши.

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Российская ракета упала на территории Польши в 15:40. Тогда Россия на протяжении многих часов атаковала Украину ракетами.

Посла России срочно вызвали в МИД Польши. Он для него требует детальных объяснений.

Где находится село Пшеводов: показываем на карте

Российская ракета упала в Польше

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Автор: Мар'яна Бекало