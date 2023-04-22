Одна из ракет, по которой оккупанты били по Харькову, могла разорваться над территорией России
22 апреля 2023, 22:44Читати новину українською
Российские захватчики ночью 22 апреля атаковали Харьков. Однако досталось и оккупантам, одна из ракет упала на территории России.
Одна из ракет взорвалась в Белгородской области. Об этом пишут местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.
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Одна из ракет взорвалась в Белгородской области
Об этом также указывают в Monitor. Там сообщают о том, что было пущено по меньшей мере 7 ракет, одна из которых разорвалась над территорией России.
Местные телеграм-каналы публикуют видео, на которых слышен мощный взрыв.
В Белгородской области упала ракета: смотрите видео
Одна из ракет, которые оккупанты выпустили по Харькову, упала в России: видео
Россия атаковала Харьков 22 апреля: главное
- В субботу, 22 апреля, оккупанты обстреляли Харьков. В городе слышали несколько мощных взрывов.
- По данным главы ОВА Сергея Синегубова, под ударом оккупантов находился Харьков и Харьковский район. Предварительно враг бил ракетами С-300.
- Также он сообщил, что одна из вражеских ракет попала в частный сектор в селе Котляры Харьковского района. На месте работают спасатели и экстренная медицинская помощь. Детали устанавливаются.
- В Харькове есть попадание в объект гражданской инфраструктуры, спасатели укротят масштабный пожар.
- Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что в Новобаварском районе из-за ракетных обстрелов пожар на объекте гражданской инфраструктуры. ГСЧС работают на месте. Информация о пострадавших уточняется.
- Также зафиксированы удары по Слободскому и Основянскому районам. В обоих случаях под обстрелом находились гражданские объекты.