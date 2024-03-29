"Б*длодипломатия Лаврова": о чем свидетельствует поведение российского посла в Польше

Владимир Путин отчитывается населению, что так называемая "сво" якобы идет по плану и обещает, что страна не будет атаковать НАТО. В то же время российская крылатая ракета 24 марта уже в третий раз нарушила воздушное пространство Польши, которая является членом Альянса.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что Владимир Путин привык что-то обещать, а потом делать наоборот. Поэтому в ситуации с нападением на страны НАТО есть два варианта развития событий.

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Как может отреагировать Альянс на эскалацию

Если Путин все-таки решится напасть на государство-члена НАТО, то Альянс может применить пятую статью. Она предусматривает, что нападение на одного участника НАТО считается нападением на всех его членов, поэтому должен быть ответ стран, входящих в Союз. Все это очевидно, ведь НАТО создавали именно как оборонную структуру.

Но есть еще второй вариант, когда Альянс выражает чрезвычайно глубокую обеспокоенность и начинает переговоры с Путиным, просит его не делать так, призывает к разговорам. В НАТО есть те, кто поддерживает как первый, так и второй вариант,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что ракета уже находилась в Польше 39 секунд. В следующий раз она может остаться там на дольше. А дальше Путин вообще может захотеть заехать в Литву на танках на 39 километров.

Учитывая реакцию Альянса на провокации со стороны России, то очень сложно определить, как поведут себя западные политики. Однако точно известно, что Путин проверяет НАТО. Сейчас он не готов нападать, но провоцировать и угрожать – это его стихия.

Как можно объяснить реакцию российского посла

После того, как ракета пересекла польское воздушное пространство, МИД страны вызвало российского посла. Однако он отказался приходить, а потом вообще сказал, что его не будет в Варшаве вплоть до апреля.

Этот посол – классический последователь б*длодипломатии Лаврова (глава МИД России – 24 Канал) Он ведет себя с позиции силы, мол, Россия большая страна, поэтому не обязана кому-то что-то объяснять, разговаривать на неудобные темы, просить прощения. Это такая классика "лавровской дипломатии",

– отметил политтехнолог.

На самом деле все российские консульства можно было бы давно закрыть. Но этого не делают, ведь на Западе остаются люди, которые выехали из России и нуждаются посещать посольства, оформлять документы, обращаться за определенными услугами.

В общем любое дипломатическое здание, в котором сидят россияне, и не только дипломатическое, – это шпионское логово, которое занимается деструктивной деятельностью в Европе, преследованием и вербовкой,

– добавил Борис Тизенгаузен.

Что известно о российской ракете в Польше