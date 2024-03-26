"Будем защищать каждый дюйм": в Пентагоне высказались о пролете российской ракеты над Польшей

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх провела брифинг, во время которого ответила на вопрос о российской ракете в Польше. Ее ответ передает 24 Канал.

Во время массированной атаки по Украине 24 марта на территорию Польши залетела российская ракета. Она пробыла там всего 39 секунд, но этого было достаточно, чтобы усомниться, способна ли Польша защитить себя.

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Я могу вам сказать то, что эта администрация неоднократно заявляла: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Если союзник по НАТО подвергнется нападению – мы, конечно, не хотели бы этого видеть – но мы будем защищать каждый дюйм территории Альянса,

– ответила Сингх.

Как отреагировали на инцидент в Польше

Сначала там заявили, что военные сознательно не сбили ракету – якобы знали, что она скоро улетит. Это вызвало критику, поскольку Польша входит в НАТО. Очевидно, что это была провокация, поэтому мировое сообщество ждало ответа.

Также страна вызвала российского посла, чтобы он объяснил действия своей армии. Он отказался идти в министерство, мотивируя это "нехваткой доказательств". Впоследствии его пообещали наказать за дерзость.

25 марта государственная и местная власть подписали соглашение, в соответствии с которым в Люблинском воеводстве создадут постоянную вертолетную базу. Там могут учиться пилоты, и вообще она должна усилить восточную границу Польши. База будет расположена неподалеку от Люблинского аэропорта.