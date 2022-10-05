СМИ показали, где действительно может находиться "ядерная" российская субмарина "Белгород"

Российская подлодка "Белгород" может находиться в Арктике. Согласно фото, она находится в Баренцевом море.

Фотографии лодки разместила официальная газета британского Королевского флота 5 октября. Согласно ее данным, лодка не "исчезла", как писали СМИ.

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СМИ показали, где находится российский "Посейдон"

Согласно изображениям издания, российская подлодка находится в Баренцевом море, к северу от российского Кольского полуострова.



Российский Посейдон может находиться в Арктике

Стоит вспомнить, что ранее СМИ, ссылаясь на отчет разведки НАТО, написали, что российская субмарина "Белгород", вероятно, вышла из своего пункта базирования в Арктику.

Говорилось, что именно там она могла испытать торпеду "Посейдон". Именно ее называют "оружием апокалипсиса".

Предварительно известно, что ядерная торпеда "Посейдон" одолевает расстояние в 10 тысяч километров под водой.

Следует вспомнить, что Россия постоянно пугает мир ядерным оружием. Однако НАТО и США уже предупредили Кремль о возможном ответе в случае применения оружия. В частности, Альянс пообещал России "тяжелые последствия", если по Украине ударят ядерным оружием. В Пентагоне не верят, что Путин может применить ядерное оружие.

Что известно о "Посейдоне": коротко

Стоит вспомнить, что российская подлодка "Белгород" появилась на вооружении военно-морских сил России в июле 2022 года.

Это самая длинная субмарина в мире. Она имеет ширину 15 метров, а длину – 184 метра. "Белгород" может непрерывно находиться под водой в течение 120 дней. Скорость движения субмарины – 60 км/ч.

Торпеда "Посейдон" якобы может, по данным разработчиков, обойти систему инфракрасной спутниковой слежки США. Она двигается к цели со скоростью 110 – 130 км в час.

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