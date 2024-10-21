У Кремля серьезные проблемы с вербовкой россиян в армию

Сейчас Кремль поощряет россиян к участию в войне против Украины с помощью выплат. Впрочем, даже такой беспроигрышный метод, как казалось Владимиру Путину, имеет свои недостатки.

Очевидно, что армия России имеет проблемы с живой силой, сказал 24 Каналу российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов. Ведь если бы было достаточно желающих воевать, то не приходилось бы платить огромные суммы за подписание контракта и привлекать военных из Северной Кореи.

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Что не так с методами Кремля поощрения в армию

Российский оппозиционный политтехнолог отметил, что основная проблема вербовки людей с помощью больших выплат в том, что денег для этого не хватает.

Деньги заканчиваются, российская экономика ухудшается. Уже сейчас страна-агрессор вынуждена сокращать финансирование приоритетных направлений. Например, коммунальной инфраструктуры из-за чего прошлой зимой большое количество российских городов было без горячей воды, отопления,

– сказал Галлямов.

Вторая проблема заключается в том, что с августа в военкоматы в России идут мужчины предпенсионного возраста и даже пенсионеры. Военное руководство страны-агрессора жалуется, что такие солдаты проблемные и не выдерживают нагрузки.

Кроме этого, российские власти поощряют граждан добровольно заключать контракты с минобороны, предлагая льготы и статус ветерана боевых действий.

Когда возможна мобилизация

По словам Аббаса Галлямова, есть факторы, которые ограничивают возможности России пополнять войска без мобилизации. Поэтому не исключено, что все же Кремль объявит мобилизацию. К тому же для этого уже подготовили всю инфраструктуру – внесли изменения в законодательство, обновили базы данных.

Мне кажется, что объявление мобилизации в России возможно в декабре. Мобилизация это большой негатив, а вот в декабре перед праздниками россияне будут настроены положительно,

– добавил Галлямов.

По его мнению, мобилизацию могут сделать для психологического давления, чтобы произвести впечатление на Украину и Запад. Показать, что Путин якобы ничего не боится и готов воевать вечно.

Обратите внимание! Ветеран российско-украинской войны Евгения Дикого считает, что до Нового года, вероятно, у России исчерпываются резервы желающих воевать.