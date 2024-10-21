Очевидно, що армія Росії має проблеми з живою силою, сказав 24 Каналу російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов. Адже якби було достатньо охочих воювати, то не доводилося платити шалені суми за підписання контракту та залучати військових з Північної Кореї.

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Що не так з методами Кремля заохочення до війська

Російський опозиційний політтехнолог наголосив, що основна проблема вербування людей за допомогою великих виплат у тому, що грошей для цього не вистачає.

Гроші закінчуються, російська економіка погіршується. Вже зараз країна-агресор змушена скорочувати фінансування пріоритетних напрямків. Наприклад, комунальної інфраструктури через що минулої зими велика кількість російських міст була без гарячої води, опалення,

– мовив Галлямов.

Друга проблема полягає у тому, що з серпня до військкоматів у Росії йдуть чоловіки передпенсійного віку й навіть пенсіонери. Військове керівництво країни-агресора бідкається, що такі солдати проблемні й не витримують навантаження.

Крім цього, російська влада заохочує громадян добровільно укладати контракти з міноборони, пропонуючи пільги та статус ветерана бойових дій.

Коли можлива мобілізація

За словами Аббаса Галлямова, є фактори, які обмежують можливості Росії поповнювати війська без мобілізації. Тому не виключено, що все ж таки Кремль оголосить мобілізацію. До того ж для цього вже підготували усю інфраструктуру – внесли зміни у законодавство, оновили бази даних.

Мені здається, що оголошення мобілізації у Росії можливе у грудні. Мобілізація це великий негатив, а от у грудні перед святами росіяни будуть налаштовані позитивно,

– додав Галлямов.

На його думку, мобілізацію можуть зробити задля психологічного тиску, аби справити враження на Україну та Захід. Показати, що Путін нібито нічого не боїться і готовий воювати вічно.

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