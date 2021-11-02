Российская техника на границе с Украиной: СМИ опубликовали фото со спутника

Россия продолжает наращивать военные силы на границе с Украиной. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные со спутника, которые обнародовало издание Politico.

Фотографии удалось сделать 1 ноября с помощью Maxar Technologies. Отснятые кадры свидетельствуют о скоплении бронетанковых частей, танков, а также – самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня. Это территория поблизости от границы с Беларусью.

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Кроме того, в районы вокруг Брянска и Курска недалеко от северной границы Украины переместили технику 4-й танковой дивизии России.

Говорится, что подразделения оснащены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерийской установкой.

Также в этом районе зафиксировали элементы 1-й гвардейской танковой армии.



Кадры со спутника / Politico



Кадры со спутника / Politico

Россия вновь наращивает войска на границе