"Атеш" нашел размещение российской техники на железнодорожной станции в Евпатории

Агенты движения "Атеш" в ходе разведки вражеских объектов обнаружили размещение российской техники на железнодорожной станции Евпатория – Грузовая, что на территории временно оккупированного Крыма.

Всю необходимую информацию уже предоставили Силам обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

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Что известно о размещении вражеской техники в Евпатории

Согласно обнародованной информации, агент движения "Атеш" обнаружил, как военнослужащие российских вооруженных сил размещают военную технику на грузовой железнодорожной станции Евпатория – Грузовая. Она построена для обслуживания грузовых подъездных путей местных предприятий.

Вражескую технику зафиксировали в Евпатории / Фото "Атеш"

По данным движения, оккупанты начали активно использовать станцию для своей логистики. Впрочем, отмечается, что необходимых ресурсов на обеспечение подобных объектов охраной врагу "катастрофически не хватает".

Информацию о личном составе, технику, график и маршруты перемещения мы уже передали Силам обороны Украины,

– говорится в сообщении.

К слову, ранее партизаны из "Атеша" обнаружили секретную часть ядерного управления Министерства обороны России в городке Фокино, Приморского края. Эта воинская часть входит в 12 Главное Управление минобороны России и работает в пользу Тихоокеанского флота с вероятным арсеналом баллистических ракет.