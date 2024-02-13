Оккупанты поняли, что их любимая военная теория не работает и взялись осовременивать ее

Российское военное командование продолжает в процессе организации и планирования применения войск на оперативном уровне опираться на так называемую теорию "глубокой наступательной операции".

Что не так с любимой военной теорией россиян

Если по-простому, то это теория о том, как быстро и эффективно прорвать систему обороны противника на оперативную глубину и куда и как дальше двигать свои войска, чтобы добиться успешного конечного результата – разгрома или окружения противника.

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Именно ее россияне рассматривают как наиболее эффективное и полное средство достижения максимально решительного разгрома войск противника и последовательного выполнения поставленных перед войсками задач на оперативном и стратегическом уровнях.

Однако под влиянием действующих реалий оккупанты вынуждены частично пересматривать основные практические приемы и методы ее применения. Особенно в части взаимосвязи ее отдельных этапов и элементов.

Как выяснилось, ряд ее положений и принципов, сформулированных еще до Второй мировой войны, сейчас просто не соответствует реальности.

В частности, имеющиеся реальные огневые возможности оперативных группировок российских войск сегодня не в полной мере позволяют обеспечивать коренное снижение уровня устойчивости системы обороны ВСУ, причем не только на оперативном уровне, но и даже в тактической зоне. Это, в свою очередь, лишает российское командование возможности быстро и на всю глубину осуществить ее прорыв, что является "базовым" условием проведения такого рода операции.

Оперативная внезапность сейчас практически невозможна

Иными словами, реальная способность российских войск выполнять весь комплекс огневых задач, начиная с огневого подавления противника на переднем крае, заканчивая огневым поражением целей в оперативной глубине войск противника, просто не позволяет проводить эту самую "оперативную наступательную операцию" так, как надо.

Эта ситуация еще больше ухудшается для россиян, если противник (то есть Силы обороны Украины – 24 Канал) имеет способности вести эффективную контрбатарейную борьбу и самому наносить эффективное огневое поражение на всю глубину оперативного построения российских войск.

Иными словами, российские оперативные группировки войск на сегодня не могут с заданными скоростью и эффективностью прорывать оборону противника, который имеет по крайней мере сравнимые с ними огневые возможности и перешел к оборонительным действиям на подготовленных рубежах и позициях. Особенно это касается так называемых "стандартных" параметров наступательных действий, которые укладываются в понятие "глубокая оперативная операция".

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Достижение такого важного для успеха "глубокой наступательной операции" элемента, как оперативная внезапность действий войск, в нынешних реалиях также – или вообще невозможна, или только "условно возможна".

Особенно в тех условиях, когда противник имеет вполне эффективные средства и методы ведения разведки, которые позволяют ему своевременно замечать перегруппировку российских сил и средств. Другими словами, любые сосредоточения, развертывания, или просто перемещения формирований от батальона и выше россиянам скрыть очень трудно. Это также для организации и проведения "глубокой наступательной операции" становится определенной проблемой.

Последние технологические изменения в комплексе вооружения и военной техники, которые существенно поменяли саму сущность и содержание действий сил и средств, также существенно изменили технологию организации и проведения любых наступательных операций.

Как вражеское командование закрывает глаза на важные детали

Неудачные попытки российского командования действовать в рамках и шаблонах ранее действующей теории (огневое подавление противника + натиск и маневр), без учета технологического фактора мы могли неоднократно наблюдать во время нынешней войны.

Это те наступления российских дивизий, бригад и полков в плотных боевых порядках после интенсивной огневой подготовки, которая просто не обеспечивала надлежащее подавление системы обороны украинских войск. Последний пример с Авдеевкой очень показателен.

Порой кажется, что российское командование при организации и ведении наступательных действий просто не учитывает целый ряд технологических факторов. От факта, что устанавливать минно-взрывные заграждения теперь возможно дистанционно, заканчивая тем, что теперь в воздухе висит целая куча дронов, а боевое управление осуществляется в режиме онлайн. Причем это касается не только тактической зоны.

Даже такую мелочь, как существенное сокращение времени боевой реакции украинских войск, российское командование при организации собственных масштабных наступательных действий вообще не учитывает или учитывает "опосредованно".

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Они продолжают спокойно себе выдвигаться на исходные рубежи колоннами, спокойно разворачиваться в боевые порядки и действовать так, как "написано в боевом уставе".

Тот факт, что их теперь могут заметить издалека еще во время выдвижения, или в районе сосредоточения (и нанести по ним соответствующее огневое поражение), российские командиры очень часто не учитывают или учитывают лишь формально.

Враг "созревает" к важным изменениям

Однако, к сожалению, россияне очень быстро учатся. Выше описанные изменения, которые влияют на практическое применение российским командованием "теории глубокой операции", в последнее время побудили противника к внедрению ряда нововведений в свои действия на оперативном уровне.

Российское командование начало формировать достаточно мощные новые части и соединения, в частности, даже артиллерийские дивизии. Происходит достаточно весомое наращивание количественного состава уже развернутой артиллерийской составляющей этих группировок. Увеличивается удельная доля артиллерии крупных калибров (так называемая "артиллерия большой мощности").

Противник достаточно активно пытается противодействовать нашей армейской разведке на оперативном уровне. Причем применяет целый спектр методов и способов. Иногда, достаточно нетривиальных. Например:

достаточно серьезно занимается "легендированием" тех или иных перемещений своих формирований,

активно использует с этой целью дезинформацию,

"дробит" перемещения любых своих более или менее значительных формирований,

активно реализовывает в оперативных и тактических тылах фильтрационно-заградительные меры,

занимается радиомаскировкой и тому подобное.

Можем наблюдать, как основная масса частей и соединений противника, которые имеют достаточно высокий уровень мобильности, при организации масштабных наступательных действий держатся во вторых эшелонах. В то же время атакующие и штурмовые действия в тактической зоне для прорыва системы обороны украинских войск проводит преимущественно пехота (различные стрелковые\штурмовые подразделения и части).

Здесь стоит отметить и растущий уровень гибкости российского командования, которое оно демонстрирует в отдельных случаях. Если быстро и достаточно глубоко прорваться значительными подвижными подразделениями и частями им не удается, они тут же переходят к методу "прогрызания" (штурмовая пехота + массированная артиллерийская поддержка), отводя основную массу бронетехники от переднего края. Однако нет никакого сомнения, что если им удастся где-то "достаточно прогрызть", то эти механизированные и танковые подразделения сразу будут введены в эту "дырку".

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Россияне достаточно интенсивно пытаются адаптироваться и к технологическим изменениям – от активного развития собственных средств РЭБ, заканчивая попытками внедрения роботизированных систем вооружения. Например, они сейчас активно разрабатывают собственные "морские дроны", новые системы боевого управления и программное обеспечение к ним. Насмотревшись на нашу "Крапиву" и другие боевые программы, пробуют смастерить нечто подобное и себе...

Как по мне, в среднесрочной перспективе мы можем столкнуться с "творческой переработкой" российским командованием их основной "теории глубокой операции" на современный лад. Очевидно, что наш противник постепенно "созревает" к этим изменениям.

Причем, это может касаться многих элементов на тактическом и оперативном уровнях: от изменения организационно-штатного состава оперативной группировки войск противника, до количественного и качественного уровня вооружения и оснащения частей и соединений, которые ее составляют.