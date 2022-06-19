Российская "Точка У" взорвалась над Алчевском и разлетелась на куски

Российская "Точка У" взорвалась над Алчевском. Пуск был неудачным: она рассыпалась на части.

Видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко. Он также добавил, что сразу после первого пуска идет второй.

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Российская "Точка У" взрывается над Алчевском. После неудачного пуска рассыпается на части. За первым пуском сразу идет старт второй ОТР в сторону Северодонецка или Лисичанская,

– заявил Цаплиенко.

Российская "Точка У" взорвалась над Алчевском: смотрите видео с телеграмм-канала Андрея Цаплиенко

Одещину атаковали двумя ракетами "Оникс"

Сергей Братчук – спикер главы Одесской ОВА – сообщил, что российские захватчики в ночь на 19 июня атаковали Одесскую область двумя ракетами "Оникс" . К счастью, силы ПВО их сбили.

Ракеты "Оникс" запустили с территории временно оккупированного Крыма.

В то же время риск ракетных обстрелов очень высок. Украинцы и украинки призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, необходимо немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Доверять следует только официальным источникам информации.

Оккупанты обстреливали Николаевщину

Российские захватчики продолжают обстреливать Николаевскую область. В течение суток пострадали 16 местных жителей . Захватчики атаковали город Николаев, а также Баштанский и Николаевский районы.

Сейчас в больницах области находятся 297 человек, пострадавших в результате действий российских оккупантов.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить российским оккупантам значительные потери. По состоянию на 19 июня Генштаб ВСУ сообщил о 33 600 ликвидированных захватчиках.

Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1468 (+3),

боевых бронированных машин – 3 577 (+4),

артиллерийских систем – 745 (+6),

РСЗО – 235 (+2),

средств ПВО – 98 (+0),

самолетов – 216 (+0),

вертолетов – 181 (+1),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),

крылатых ракет – 130 (+1),

кораблей / катеров – 14 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2 523 (+10),

специальной техники – 55 (+0).

Заметьте – ПВО сбила вражеские объекты возле Вышгорода: смотрите видео