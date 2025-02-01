Должны были создать "повстанческое движение" в Украине: СБУ задержала пятерых российских агентов

В нескольких регионах Украины сотрудники СБУ задержали группу кремлевских приспешников. Они пытались создать так называемое "повстанческое движение".

Это было необходимо врагу для дестабилизации ситуации внутри нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Как действовали российские агенты

Правоохранители нейтрализовали подрывную деятельность прокремлевской организации "Рабочий фронт Украины". По данным следствия, злоумышленники под видом распространения неокоммунистических идей агитировали украинцев восставать против власти и складывать оружие перед россиянами.

Также фигуранты призвали граждан призывного возраста уклоняться от мобилизации, а военных не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство. Они предлагали защитникам объединяться в так называемые "солдатские комитеты" для коллективного отказа от участия в боевых действиях.

Для распространения кремлевских нарративов злоумышленники создали страницы своего объединения в различных соцсетях, где на них подписалось более 30 тысяч пользователей. Также фигуранты массово расклеивали по улицам украинских городов агитационные листовки с QR-кодом вражеской организации и призывами к срыву мобилизации,

– говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемые ежедневно обходили не менее 30 адресов, где размещали агитационные сообщения на досках объявлений или просто на стенах зданий. Для печати таких листовок они оборудовали подпольные "типографии" прямо в собственных квартирах.

СБУ удалось задержать пятерых организаторов подобных мероприятий во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Все задержанные являются местными жителями в возрасте от 20 до 32 лет.

Согласно обнародованной информации, среди них есть студенты, работники предприятий или безработные, которые действовали при координации представителя из России. У них обнаружили оптовые партии враждебной наглядности, коммунистическую литературу, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Сейчас им сообщили о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Трое фигурантов по состоянию на сейчас находятся под стражей.

В отношении других двух подозреваемых суд назначил круглосуточный домашний арест с ношением электронного устройства. Также на данный момент продолжаются комплексные мероприятия для привлечения к ответственности всех участников прокремлевской организации.