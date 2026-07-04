Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

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Что сказал Сирский?

Сырский рассказал, что такие совещания очень важны. В ходе них подробно анализируются результаты выполненных задач, оценивается эффективность применения сил и средств, проводится работа над ошибками и ищутся наиболее эффективные решения для усиления защиты от российских угроз.

Генерал отметил, что страна-агрессор продолжает ракетно-дроновый террор против украинских городов и поселков. Враг увеличивает количество реактивных БПЛА.

ВСУ последовательно наращивают свои возможности и системно укрепляют:

противовоздушную оборону;

силы непосредственного противовоздушного прикрытия;

радиоэлектронную борьбу;

поражение мест производства, хранения и запуска средств воздушного нападения в глубине российской территории.

Сирский отметил, что Силы обороны количественно и качественно наращивают потенциал в противодействии ударным БПЛА типа "Шахед" и другим беспилотникам этого класса. Украинские вооруженные силы ежемесячно увеличивают количество экипажей дронов-перехватчиков, повышают уровень их подготовки и эффективность применения в бою.

Как Украина сбивает российские дроны?

Сирский рассказал, что в течение июня Силы обороны уничтожили почти 5 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед" и аналогов. 55 процентов из них были сбиты экипажами первого эшелона перехвата. Главнокомандующий сообщил, что ВСУ продолжат наращивать четвертый эшелон.

Он отметил, что украинская армия все чаще использует автоматизированные турели. За прошлый месяц эти системы уничтожили 26 средств воздушного нападения России.

Продолжается поиск наиболее эффективных моделей применения дронов-перехватчиков и тактики их использования. Мы постоянно анализируем результаты боевой работы и определяем решения, которые демонстрируют наивысшую эффективность при отражении массированных атак ударных беспилотников,

– заявил Александр Сырский

Армейская авиация в июне уничтожила 338 воздушных целей. Однако ее эффективность будет расти. ВСУ продолжают оснащать боевые вертолеты новейшими ракетными установками, оптико-электронными станциями и современными системами видеонаблюдения.

Дроны-перехватчики системы противовоздушной обороны Киева в июне уничтожили более 500 воздушных целей. Всего в Киевской области в течение месяца было обезврежено более 600 вражеских средств воздушного нападения. Сырский пообещал усилить систему антидроновой защиты административных центров.

Он добавил, что создание центров оперативного взаимодействия и координации дало ощутимый результат. Они обеспечивают быстрое принятие решений.

В то же время противник не отказывается от своих агрессивных планов, накапливает силы и средства для новых массированных ударов. Именно поэтому мы и в дальнейшем будем наращивать потенциал сил непосредственного противовоздушного прикрытия. Это означает спасенные жизни наших граждан и военнослужащих, защищенную критическую инфраструктуру, стабильную работу предприятий и безопасность украинских домов,

– подчеркнул Сырский.

Генерал поблагодарил всех, кто участвует в защите украинского неба, за профессионализм, самоотверженность и результаты.

Угроза со стороны российских дронов

Российские войска начали массово применять в Запорожье автономную версию ударного беспилотника "Молния" с искусственным интеллектом. Об этом сообщил советник министра обороны Украины и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Россия постоянно проводит атаки на Харьков ударными дронами. В пятницу, 3 июля, корреспондентка 24 Канала рассказала, что страна-агрессор направила на город дрон на оптоволокне.